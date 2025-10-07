چهارمین نشست پیگیری نقشه راه همکاری انرژی ایران و روسیه برگزار شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، محمدولی علاءالدینی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو در ابتدای این نشست با اشاره به ملاقات وزیر انرژی روسیه، و رئیس جمهور دو کشور در روسیه، و با اشاره به پیگیری مصوبات جلسه گذشته پیرو انتقال گاز به روسیه، پیشنهاد توسعه روابط بین‌الملل علاوه بر حوزه برق در حوزه آب را نیز ارائه کرد و بیان داشت: مشابه نقشه راه همکاری در زمینه برق را در حوزة آب، تودین و اجرایی کنیم.

علاءالدینی در ادامه با اشاره به هفته انرژی در کشور روسیه نشست چهارم را عاملی برای بهره‌بندی بهتره از سفر آینده وزیر نیرو به کشور روسیه دانست که می‌تواند یک سفر صرفا کنفرانسی را با ملاقات‌های حاشیه‌ای به سفر کاری بهتری تبدیل کند.

وی در ادامه به کنفرانس ملی شرکت توانیر اشاره کرد و گفت: در این کنفرانس ملی سعی می‌شود تا از نقطه نظرات صاحب نظران داخلی و خارجی بهره‌مند شد گرچه که ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند اما از این نظرات بهره‌مند شویم. همچنین تجربه خوب کشور روسیه در این زمینه می‌تواند مشارکت و همکاری‌های خوبی را بین دو کشور رقم زد.

مسئول میز روسیه مرکز امور بین الملل وزارت نیرو در ادامه به تشریح چهار عنوان اصلی که در نشست‌های سوم و گذشته بین دو کشور پذیرفته و امضا شد پرداخت: براساس نشست گذشته بین نمایندگان انرژی دو کشور، مقرر شد که؛ طرف ایرانی، شرکت ذیصلاح در سازماندهی تولید یا تأمین مستقیم تجهیزات ولتاژ بالا از طریق شرکت مشترک ایجاد شده را به طرف روسی معرفی کند. در این خصوص گروه شرکت‌های ایزولاتور روسیه آماده مشارکت است. همچنین در بند دوم این تفاهمنامه، طرفین موضوع ایجاد یک «گروه کاری مشترک (JWG)» را بررسی خواهند کرد که در آن «شرکت هلدینگ ERSO» به نمایندگی از طرف روسی مسئول خواهد بود و به همراه طرف‌های ایرانی، تحت نظارت معاون وزیر نیروی ایران در امور برق، اجرای تأمین مالی و دریافت سفارش‌های داخلی برای محصولات و همچنین در آینده، تحویل به سایر کشورهای منطقه را بررسی، مطالعه و تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی با اشاره به بند سوم ادامه داد: در خصوص اجرای پروژه شبکه هوشمند، طرف ایرانی نسبت به اجرای راهکارهای فنی «شبکه‌های هوشمند» که توسط شرکت‌های «باسکرانرگو BESK» در زیرساخت شبکه برق شهر اوفا به کار گرفته شده است، ابراز علاقه کرد. در این راستا، مقرر شد طرف ایرانی تعامل مناسبی با طرف روسی برقرار کند.

جلالی درخصوص مورد چهارم افزود: همچنین در مورد موضوع بومی‌سازی تولید «موتورهای توربین گازی ایرانی»، سرویس، نگهداری و تأمین قطعات یدکی طیف وسیعی از موتورهای توربین گازی وارداتی در روسیه، طرفین امکان تولید مشترک موتورهای توربین گازی با ظرفیت ۵ تا ۵۰ مگاوات در خاک فدراسیون روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در همین راستا، مقرر شد این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان طرف‌های ایرانی و روسی در ایران مورد حمایت قرار گیرد.

علاءالدینی در ادامه به تشریح توربین‌های ساخت شرکت مپنا پرداخت و گفت: شرکت مپنا ۸ توربین دارد که ۵ توربین آن گازی و 3 توربین دیگر آن بخار است. آخرین توربین این شرکت نیز توربین گازی کلاس 3۰۰ مگاواتی بوده که در حال حمل برای نصب و راه‌اندازی است.

علاءالدینی ادامه داد: گرچه که من نیز معتقدم که یکی از مصنوعات تولید بشر توربین گازیست. اما هدف ما این است که از دانش و فناوری کشور روسیه در نحوه بهره‌برداری و ساخت توربین‌ها در ایران استفاده کنیم. وی افزود: حضور شرکت‌های توانمند ایرانی در این نشست، نشان می‌دهد ما در اجرای توافقات و توسعة عملیاتیِ همکاری‌ها، کاملاً مصمم هستیم و 7 محور را در این توافق پیشنهاد داد که مورد استقبال طرف روسیه‌ای قرار گرفت.

گسترش روابط بین دو کشور ارزشمند است/ تولید توربین گازی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین اختراعات انسان است

شارانف نماینده وزارت انرژی فدراسیون روسیه میل به گسترش روابط بین دو کشور را ارزشمند تلقی کرد و گفت: نگاه ما گسترش روابط بین دو کشور است و در همین راستا موضوعات جدید را به متن اضافه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نیاز است پروژه‌های فعلی تسریع و پروژه‌های جدید تعریف شوند، در خصوص پیشنهاد علاءالدینی مبنی بر توسعه روابط در حوزه آب گفت: در بخش آب در حوزه آبرسانی، استحصال و تصفیه تکنولوژی‌های مفیدی داریم که می‌توانیم با شما به اشتراک بگذاریم.

نماینده روسی با بیان اینکه تولید توربین گازی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین اختراعات انسان است، گفت: شرکت مپنا ۴ نوع توربین تولید می‌کند که به صورت مستمر به روزرسانی و بهینه‌سازی می‌شود این شرکت یک نوع توربین با ویژگی‌ها و مسائل فنی تولید کرده که به نظر خود بهترین مدل بوده موجب افتخارات او است. به ادعای وی این فناوری نشان دهنده تجربه ۳۰ تا ۴۰ ساله مپنا بوده که می‌تواند توربین را به سطح عالی برساند. این ادعای فناوری به میزانی است که حتی برای من غیر قابل تصور است که شرکتی به جز مپنا با سابقه چندین ساله در تعمیر و به روزرسانی توربین‌ها بتواند به چنین تکنولوژی‌ای دست یابد.

نماینده وزارت انرژی فدراسیون روسیه ادامه داد: بر همین اساس نیاز است که تشریح شود که شرکت‌های ایرانی چه توانایی‌هایی در حوزه توربین‌ها دارند و می‌توانند آن را ارائه دهند البته درمورد طرح‌هایی که در چند سال آینده تولید خواهد شد صحبت نمی‌کنم با وجود اینکه این موضوع نیز برای ما جذاب است بلکه منظور من در مورد توربین‌هایی است که در حال حاضر تولید شده و آماده صادرات هستند.

