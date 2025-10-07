ماینرهای غیرمجاز ۵ درصد برق کشور را مصرف میکنند
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، ضمن قدردانی از همکاری مردم برای گذر از تابستان گرم امسال، از نقش جدی مصرف ماینرها در افزایش بار پایه شبکه برق کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از توانیر، محمد الهداد گفت: بار پایه کشور بهطور محسوسی بالا رفته است؛ به طوری که در تمام ساعات شبانهروز حداقل باری که باید تأمین شود، افزایش چشمگیری یافته است. بخشی از این افزایش، ناشی از فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز (ماینرها) است.
مصرف ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط ماینرها
الهداد با اشاره به بررسیهای انجامشده افزود: در دوره جنگ ۱۲ روزه پس از قطع اینترنت، مشخص شد که بار پایه ناشی از فعالیت ماینرها بیش از ۲۰۰۰ مگاوات است؛ موضوعی که هم با کاهش ۵ تا ۸ درصدی نرخ جهانی هشریت و هم با افت محسوس مصرف برق در کشور اثبات شد.
او تاکید کرد: ماینرها برخلاف سایر مصارف، بهصورت ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند، در حالیکه در بخشهای اداری، روشنایی یا سرمایش، مصرف در ساعات مشخصی از شبانهروز رخ میدهد. در کشورهای دیگر، به دلیل واقعی بودن قیمت برق، فعالیت مزارع استخراج در بسیاری از ساعات صرفه اقتصادی ندارد، اما در ایران بهدلیل ارزان بودن برق، ماینرها بدون توقف فعالاند.
به گفته معاون شرکت توانیر، حدود ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق ماینرها در طول سال روی بار پایه شبکه باقی میماند که با احتساب فعالیت در حدود ۸۸۰۰ ساعت در سال، معادل ۱۷ تا ۱۸ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرفی است. این رقم با احتساب مصرف تجهیزات خنککننده و دستگاههای جانبی، به حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال میرسد.
الهداد تصریح کرد: تقریباً تمام این مصرف غیرمجاز است، چرا که در دورههای گرم و سرد سال هیچ مزرعهای مجاز به فعالیت نیست. این میزان مصرف حدود ۵ درصد از کل برق کشور را شامل میشود و حدود ۲۰ درصد از ناترازی انرژی را رقم میزند. هرچند عدد ۵ درصد بهظاهر کم بهنظر میرسد، اما اثر آن در شبکه برق بسیار قابلتوجه است.
شناسایی ۲۲ هزار دستگاه و پرداخت پاداش مردمی
معاون توانیر در ادامه با اشاره به اقدامات نظارتی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۲۲ هزار دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز با استفاده از دادهکاوی و گزارشهای مردمی شناسایی و توقیف شده است. تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان پاداش به شهروندانی که از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش ارسال کردهاند، پرداخت شده است.
وی افزود: از ابتدای مهرماه، با استقبال خوب مردم، میزان پاداشها ۵۰ درصد افزایش یافته است. پیشتر، بهازای هر گزارش یک میلیون تومان پاداش پرداخت میشد، اما اکنون این مبلغ بهازای هر دستگاه به یکونیم میلیون تومان افزایش یافته و سقف پرداخت پاداش نیز به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
خسارت ماینرها به لوازم خانگی مردم
الهداد در ادامه هشدار داد: افزایش نوسانات ولتاژ در برخی مناطق بهدلیل مصرف بالای ماینرهاست که تجهیزات صنعتی محسوب میشوند و باعث آسیب به وسایل برقی خانگی میشوند. در شرایط اقتصادی فعلی، جبران هزینه تعمیر یا تعویض وسایل برقی برای خانوادههای متوسط دشوار است. از مردم میخواهیم هرگونه فعالیت غیرمجاز را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند.
هشدار به مالکان اماکن اجارهای
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در پایان تاکید کرد: برخی افراد ناآگاه، منازل متروکه، کارگاهها یا دامداریهای خود را در اختیار افراد سودجو قرار میدهند تا از برق آنها برای استخراج رمزارز استفاده شود. طبق قانون، مالک یا موجر نیز در این تخلف مسئول است و باید پاسخگو باشد. از این رو هشدار میدهیم که اجاره چنین اماکنی بههیچوجه کار درستی نیست و میتواند برای مالک خسارات مالی و حقوقی بهدنبال داشته باشد.