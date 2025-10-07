پرداخت ۲۳ هزار وام فرزندآوری توسط بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، این اقدام در راستای اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و به‌منظور تقویت بنیان خانواده، تشویق فرزندآوری و کمک به هزینه‌های تولد نوزادان انجام شده است.

بانک صادرات ایران از سال ۱۴۰۱ همزمان با اجرای سراسری این طرح در نظام بانکی کشور، به‌صورت مستمر در صف نخست پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری قرار داشته و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود تاکنون سهم قابل‌توجهی در حمایت از خانواده‌های جوان ایفا کرده است.

گفتنی است در مجموع، بانک صادرات ایران طی شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی به ارزش بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد ریال در بخش‌های مختلف از جمله ازدواج، ودیعه مسکن، مشاغل خانگی و فرزندآوری پرداخت کرده است.

بانک صادرات ایران همچنین پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، در قالب تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد ۱۵ خرداد، زمینه درمان بیش از ۱۰ هزار زوج نابارور را فراهم کرد و در ادامه نیز با جدیت به ایفای نقش خود در مسیر رشد جمعیت و تقویت بنیان خانواده ایرانی ادامه می‌دهد.

بانک صادرات ایران با تکیه بر تجربه، شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و نگاه اجتماعی خود، حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات قرض‌الحسنه را از مأموریت‌های اصلی خود می‌داند و در نیمه دوم سال نیز با برنامه‌ریزی‌های جدید، روند پرداخت وام‌های حمایتی را با سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد.

