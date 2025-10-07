عملکرد موفق منطقه آزاد انزلی در شش ماهه ابتدای سال
منطقه آزاد انزلی در شش ماه نخست سال جاری، با رشد قابل توجه در صادرات، سرمایهگذاری و صدور مجوزهای فعالیت، توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از مناطق اقتصادی فعال شمال کشور تثبیت کند.
به گزارش ایلنا، منطقه آزاد انزلی، با موقعیت استراتژیک در شمال کشور و دسترسی به آبهای خزر، بهعنوان یکی از محورهای اصلی تجارت خارجی، سرمایهگذاری و توسعه صنعتی شناخته میشود.این منطقه با بهرهگیری از تسهیلات ویژه اقتصادی، زیرساختهای لجستیکی و دسترسی به بازارهای بینالمللی، فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است. شش ماه نخست سال جاری نیز این منطقه شاهد رشد چشمگیر در صادرات، سرمایهگذاری و صدور مجوزهای فعالیت بوده است.
رشد صادرات منطقه آزاد انزلی
منطقه آزاد انزلی در شش ماه نخست سالجاری عملکرد قابلتوجهی در حوزه صادرات از خود به نمایش گذاشته است.صادرات به خارج از کشور در این مدت ۷.۴۴ میلیون دلار بوده و صادرات خدمات نیز به ۶۰.۳ میلیون دلار رسیده است. تولید برای تأمین نیاز داخل کشور نیز ۲۲۸.۳ میلیون دلار ارزشگذاری شده و صادرات مجدد ۹۲.۴ میلیون دلار ثبت شده است.
در مجموع، صادرات از مسیر منطقه آزاد انزلی به ۱۵۸ میلیون دلار رسید که نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ که ۱۷۷ هزار تن کالا به ارزش ۹۸ میلیون دلار صادر شده بود، رشد قابل توجهی نشان میدهد و جایگاه منطقه را در چرخه تجارت خارجی کشور تثبیت کرده است.
مدیریت واردات برای توسعه تولید
آمار واردات شش ماه نخست سال جاری بیانگر تمرکز بر تأمین نیازهای تولید و توسعه صنعتی است. کالای مسافری ۲۹.۶ میلیون دلار، ماشینآلات صنعتی ۱۰.۹ میلیون دلار، مواد اولیه واحدهای تولیدی ۱۶.۷ میلیون دلار و واردات خودرو ۲۱.۲ میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب جمع کل واردات شش ماه نخست سال جاری: ۷۸.۴ میلیون دلار بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، واردات از گمرک منطقه آزاد انزلی ۷۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۵۵ میلیون دلار انجام گرفته بود که نشان میدهد امسال تمرکز بیشتری بر واردات مواد اولیه و ماشینآلات برای توسعه تولید داخلی صورت گرفته است.
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی
اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی به منطقه آزاد انزلی ادامه یافته و سرمایهگذاری داخلی در نیمه اول سال جاری به ۸۴,۴۷۹ میلیارد ریال و سرمایهگذاری خارجی ۱۶.۷ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۵ میلیون دلار سرمایهگذاری انجام شده بود. افزایش چشمگیر سرمایهگذاریها نشاندهنده تداوم اعتماد فعالان اقتصادی به ظرفیتها و فرصتهای تجاری منطقه است.
پویایی فضای کسب و کار
فضای کسب و کار در منطقه آزاد انزلی با صدور ۱۶۰۳ مجوز فعالیت طی شش ماه نخست سال جاری، همچنان پویا و فعال باقی مانده و تعداد واحدهای غیر فعال تنها ۱۷ واحد است. اگرچه سال گذشته آمار دقیق مجوزها اعلام نشده بود، اما با توجه به حجم کمتر صادرات و واردات، فعالیت اقتصادی نسبت به امسال محدودتر بوده است.
چشمانداز مثبت اقتصادی در انزلی
به طور کلی، منطقه آزاد انزلی با بهرهگیری از موقعیت استراتژیک، زیرساختهای مناسب و سیاستهای تشویقی، در شش ماه نخست سال جاری توانسته است روندی مثبت در صادرات، واردات، سرمایهگذاری و صدور مجوزهای فعالیت داشته باشد. مقایسه این منطقه نسبت به سال گذشته نشان میدهد که رشد قابلتوجهی در تمام شاخصهای اقتصادی رخ داده و آینده اقتصادی منطقه را امیدوارکننده ساخته است.