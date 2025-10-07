مرغداران نهاده وارد کنند

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در آیین روز جهانی تخم مرغ که امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه در تهران برگزار شد، با اشاره به سابقه موفق اتحادیه های مرغ داران در فعالیت تشکیلاتی و اقتصادی، از واحدهای صنعتی دام و طیور و تشکل های مرتبط خواست در واردات نهاده ها پای کار بیایند تا اقلام مورد نیاز با مشکلات کمتری تامین شود.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما معتقدیم که وقتی تولیدکنندگان اقدام به واردات کنند، قطعا محصول با کیفیت و با قیمت مناسبی را وارد می کنند و تامین این اقلام نیز به موقع صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه مجوزهای لازم برای واردات نهاده به واحدهای تولیدی داده می شود، افزود: امیدواریم تشکل ها، از جمله همین اتحادیه مرغ تخمگذار و همچنین واحدهای بزرگی که سرمایه بالایی دارند پای کار بیایند و در کنار تولید و صادرات، نسبت به واردات هم اقدام کنند چراکه این اقدام هم به سود صنعت دام و طیور است و هم برای اقتصاد ملی صرفه دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای سخنان خود سطح مصرف تخم مرغ در ایران را پایین خواند و گفت: مصرف تخم مرغ در گذشته با اتهاماتی مواجه می شد که امروزه با استدلال های علمی، آن اتهامات رد شده و مصرف آن نیز تبلیغ می شود.

نوری با اشاره به اهمیت تامین امنیت غذایی جامعه اظهار داشت: مرغ و تخم مرغ از جمله محصولاتی هستند که عموم مردم می توانند در سطوح مختلف و حتی با درآمد پایین مصرف کنند و نباید اجازه دهیم که در این زمینه مشکل و کمبودی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: همواره باید شرایطی حاکم باشد که هم شما به میزان کافی تولید داشته باشید و هم اقشار پایین دست بتوانند از تولیدات شما استفاده کنند.

نوری با تاکید بر اینکه سیاست ما در وزارت جهاد کشاورزی حمایت از تولید و تولید کننده است، افزود: اگر می خواهیم بازار درستی داشته باشیم و مصرف کننده نیز به سادگی مایحتاج خود را تهیه کند، ابتدا باید تولید کافی و بهره ور داشته باشیم.

وی افزود: اگر تولید دچار مشکل شود در زنجیره بعدی نیز دچار مشکل می شویم و بنابراین همه تصمیمات ما در وزارت جهاد کشاورزی با این نگاه بوده و باور داشتیه ایم که کار باید کارشناسی و دقیق انجام شود.

وزیر جهاد کشاوری در بخش دیگری از سخنان خود به سابقه اتحادیه مرغ تخم‌گذار اشاره کرد و گفت: تشکل مرغ تحم گذار از جمله تشکل های پیشرو است که نشان دهنده اعتقاد فعالان این عرصه به کار جمعی و تشکیلاتی بوده و از همین رو حدود ۱۲ سال قبل نیز در کمیسیون کشاورزی از افرادی بودم که واگذاری امور به بخش خصوصی را با واگذاری فعالیت ها به این اتحادیه به عنوان پایلوت، آغاز کردیم.

نوری با بیان اینکه واگذاری امور به تشکل ها ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: حتی کار نظارتی را هم با همکاری تشکل ها پیش می بریم به شرطی که تشکل هم هم در همه بخش ها، چه در هنگام سود و چه در هنگام ضرر، یکپارچه و بدون تفرقه سهیم باشند.

وی تامین امنیت غذایی را تکلیف وزارتخانه و فعالان این بخش خواند و گفت: ما باید در هر شرایطی امنیت غذایی را تامین کنیم و ثابت کرده ایم که می توانیم این کار را انجام دهیم.

نوری افزود: در یک سال گذشته و به ویژه در طول جنگ ۱۲ روزه حتی برای یک ساعت هم کمبود کالا نداشتیم و در استانی که دو برابر شرایط عادی ورودی مهمان داشت هم کمبودی نداشتیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بار اول نیست که این تمدن و این کشور دچار مشکلاتی می شود و این تمدن در هزاران سال گذشته بارها زخم خورده اما همواره روی پا بلند شده و همچنان در سطح جهان حرف برای گفتن دارد و همانطور که اجداد ما از مشکلات عبور کرده اند ما هم می توانیم.

