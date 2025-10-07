جزئیات کشف دو لایه مخزنی گازی و نفتی جدید در میدان گازی پازن

به گزارش ایلنا از مدیریت اکتشاف، سید محی الدین جعفری با اشاره به روند مطالعات انجام شده در حوزه کشف میدان پازن اظهار داشت: در سال گذشته عملیات حفاری چاه اکتشافی دوم میدان پازن را آغاز کردیم و خوشبختانه پس ازاتمام عملیات حفاری و انجام آزمایش ها وو بررسی های دقیق، مو فق به کشف یک مخزن گازی جدید و یک مخزن نفتی با ارزش ۲۰۰ میلیون بشکه ای قابل استحصال دراین میدان پازن شدیم . لازم به ذکر است که حجم گاز کشف شده جدید بهمراه افزایش حجم اولیه در چاه دوم ، که در دولت چهاردهم به نتیجه رسید ، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز برآورد می شود و امید می رود که باحفر چاه سوم این حجم نیز افزایش پیدا کند .

وی افزود: حجم گاز کشف شده چاه پازن معادل حداقل یک فاز استاندارد پارس جنوبی به حساب می آید و این میزان گاز معادل ۱۹ سال گاز مصرفی مورد نیاز چهار استان کشور را به خوبی تامین کند. بنابراین این میزان گاز ، از نظر اقتصادی و تامین انرژی کشور، بسیار قابل توجه است.

جعفری با بیان اینکه میدان پازن در حال حاضر بزرگ ترین میدان گای خشکی به شمار می رود تصریح کرد : در مقایسه با سایر میدان های خشکی که تاکنون کشف و به برداشت و تولید رسیده اند، میدان پازن از نظر دارندگی حجم گاز در جایگاه نخست قرار دارد. این موفقیت حاصل تلاش مستمر متخصصان و کارشناسان مدیریت اکتشاف و حمایت های مستمر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است.

