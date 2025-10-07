جزئیات کشف دو لایه مخزنی گازی و نفتی جدید در میدان گازی پازن
با اعلام کشف دو مخزن گازی و نفتی در میدان پازن ازسوی وزیر نفت ، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با احتساب احجام جدید ، این میدان را به عنوان بزرگ ترین میدان گازی خشکی ایران برشمرد.
به گزارش ایلنا از مدیریت اکتشاف، سید محی الدین جعفری با اشاره به روند مطالعات انجام شده در حوزه کشف میدان پازن اظهار داشت: در سال گذشته عملیات حفاری چاه اکتشافی دوم میدان پازن را آغاز کردیم و خوشبختانه پس ازاتمام عملیات حفاری و انجام آزمایش ها وو بررسی های دقیق، مو فق به کشف یک مخزن گازی جدید و یک مخزن نفتی با ارزش ۲۰۰ میلیون بشکه ای قابل استحصال دراین میدان پازن شدیم . لازم به ذکر است که حجم گاز کشف شده جدید بهمراه افزایش حجم اولیه در چاه دوم ، که در دولت چهاردهم به نتیجه رسید ، نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب گاز برآورد می شود و امید می رود که باحفر چاه سوم این حجم نیز افزایش پیدا کند .
وی افزود: حجم گاز کشف شده چاه پازن معادل حداقل یک فاز استاندارد پارس جنوبی به حساب می آید و این میزان گاز معادل ۱۹ سال گاز مصرفی مورد نیاز چهار استان کشور را به خوبی تامین کند. بنابراین این میزان گاز ، از نظر اقتصادی و تامین انرژی کشور، بسیار قابل توجه است.
جعفری با بیان اینکه میدان پازن در حال حاضر بزرگ ترین میدان گای خشکی به شمار می رود تصریح کرد : در مقایسه با سایر میدان های خشکی که تاکنون کشف و به برداشت و تولید رسیده اند، میدان پازن از نظر دارندگی حجم گاز در جایگاه نخست قرار دارد. این موفقیت حاصل تلاش مستمر متخصصان و کارشناسان مدیریت اکتشاف و حمایت های مستمر وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است.