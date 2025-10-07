سعید رحمت زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار سرمایه در ۶ ماه اول امسال اظهار داشت: یکی از چالش‌های امروز سازمان بورس قیمت‌های دستوری است. این قیمت‌ها عملاً فضای واقعی رقابت را که باید در معاملات بورسی حاکم باشد، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه به طور مشخص قیمت‌های دستوری برای واحدهای تولیدی که صادرات محور هستند، آسیب بیشتری به همراه دارد، گفت: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سازمان بورس برگزار کرد به این نکته تاکید داشتیم که در وضعیت کنونی کشور که هم تولید و هم صادرات تحت تأثیر مشکلات فراوان قرار دارد، باید از سیاست‌های دستوری پرهیز شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: واقعیت این است که نظام مسائل اقتصادی ما از جمله قیمت‌گذاری دستوری کالاهای واحدهای صادرات محور، مربوط به یک سازمان خاص نیست و متأسفانه به هم تنیده شده است. شوراها و سازمان‌های مختلفی در این زمینه دخالت دارند و شاید یکی از راه‌حل‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد، تمرکز بر کلیت مسائل اقتصادی کشور باشد.

رحمت‌زاده افزود: این موضوع می‌تواند با همکاری مجلس همراه شود. در این راستا، مجلس به بانک مرکزی در مورد ضرورت فروش ارز صنایع صادرات محور با نرخ واقعی تذکر داده است.

وی گفت: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون اقتصادی با مدیران بورس داشتند به این نکته تأکید شد که باید راهکارهای مؤثری برای مدیریت بهتر وضعیت فعلی ارائه شود و از سیاست‌های دستوری که مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌شوند، پرهیز شود.

