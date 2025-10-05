ذخایر نفتگاز نیروگاهی به ۳.۲ میلیارد لیتر رسید
معاون وزیر نفت از افزایش ۱۲۸ درصدی سطح ذخایر نفتگاز نیروگاهی نسبت به پارسال خبر داد و گفت: امسال در مجموع ۲.۵ میلیارد لیتر نفتگاز بیشتری ذخیره شده که سبب ثبت رکورد تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفتگاز در نیروگاهها شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر به افزایش تحویل نفتگاز به نیروگاهها اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه امروز به رکورد تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفتگاز در نیروگاهها دست یافتهایم که نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۲۸ درصد بالاتر است.
وی با بیان اینکه سطح مناسبی از ذخیرهسازی نفتگاز نیز در انبارهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بهعنوان پشتیبان نیروگاهها هم وجود دارد، افزود: امسال در مجموع ۲.۵ میلیارد لیتر نفتگاز بیشتری نسبت به پارسال ذخیره شده است که این مقدار نفتگاز در زمان محدودیت گازی (زمستان) کمک میکند که بتوان بهصورت پایدار سوخت مورد نیاز نیروگاهها را تأمین کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پایان تصریح کرد: انشاالله با مدیریت مناسب در سبد سوخت نیروگاهها، بتوانیم زمستان امسال را بدون قطع برق سپری کنیم.