خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی به ۳.۲ میلیارد لیتر رسید

ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی به ۳.۲ میلیارد لیتر رسید
کد خبر : 1696118
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر نفت از افزایش ۱۲۸ درصدی سطح ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی نسبت به پارسال خبر داد و گفت: امسال در مجموع ۲.۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز بیشتری ذخیره‌ شده که سبب ثبت رکورد تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت‌گاز در نیروگاه‌ها شده است.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر به افزایش تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: خوشبختانه امروز به رکورد تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت‌گاز در نیروگاه‌ها دست یافته‌ایم که نسبت به زمان مشابه پارسال ۱۲۸ درصد بالاتر است.

وی با بیان اینکه سطح مناسبی از ذخیره‌سازی نفت‌گاز نیز در انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌عنوان پشتیبان نیروگاه‌ها هم وجود دارد، افزود: امسال در مجموع ۲.۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز بیشتری نسبت به پارسال ذخیره‌ شده است که این مقدار نفت‌گاز در زمان محدودیت گازی (زمستان) کمک می‌کند که بتوان به‌صورت پایدار سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها را تأمین کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان تصریح کرد: ان‌شاالله با مدیریت مناسب در سبد سوخت نیروگاه‌ها، بتوانیم زمستان امسال را بدون قطع برق سپری کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی