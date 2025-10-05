سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش ایلنا، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با بهره‌گیری مطلوب از توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل معاونین، مدیران و روسای سازمان ها در ارتباط با ذی نفعان حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و کنترل قیمت ها و نظارت لازم در پیگیری از بروز هرگونه فساد و ناترازی، گام های موثری بردارید.

گفتنی است، هومن فتحی در حال حاضر سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی را نیز برعهده دارد.

