سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
در حکمی از سوی غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، هومن فتحی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این حکم آمده است: انتظار است با بهره‌گیری مطلوب از توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل معاونین، مدیران و روسای سازمان ها در ارتباط با ذی نفعان حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و کنترل قیمت ها و نظارت لازم در پیگیری از بروز هرگونه فساد و ناترازی، گام های موثری بردارید.

گفتنی است، هومن فتحی در حال حاضر سمت مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی را نیز برعهده دارد.

 

