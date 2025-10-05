خبرگزاری کار ایران
گوشت وارداتی از مغولستان توقیف و در مسیر قضایی قرار دارد

گوشت وارداتی از مغولستان توقیف و در مسیر قضایی قرار دارد
کد خبر : 1695740
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: گوشت‌ قرمز وارداتی از مغولستان توقیف شده و تحت نظارت و بررسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور درباره سرنوشت گوشت قرمز وارداتی از مغولستان گفت: محموله گوشت قرمز وارداتی از مغولستان به دلیل نداشتن اسناد اولیه و تغییر لیبل بخشی از آن، از سوی دامپزشکی کشور توقیف شده و تحت نظارت و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر موضوع این محموله ۱۰۰ تنی گوشت قرمز بنا به درخواست سازمان دامپزشکی کشور در مسیر و دستور کار قضایی برای تعیین تکلیف قرار دارد.

رفیعی پور اظهار داشت: به هیچ وجه نباید از اصطلاح گوشت آلوده استفاده شود، چرا که این امر موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

وی، افزود: این محموله در حال حاضر به سردخانه منتقل شده است. 

رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد: در طول سال، میلیون‌ها تن نهاده دامی اعم از ذرت، سویا، جو و گوشت وارد کشور می‌شود و در صورتی که کوچک‌ترین عدم انطباقی با استانداردها مشاهده شود، محموله برگشت داده می‌شود.

