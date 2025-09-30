خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت سفارش ذرت دامی فردا آغاز می‌شود

ثبت سفارش ذرت دامی فردا آغاز می‌شود
کد خبر : 1693652
لینک کوتاه کپی شد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش ذرت دامی سهمیه پاییز از فردا نهم مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش ذرت دامی سهمیه پاییز از فردا نهم مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

در اطلاعیه این معاونت با اشاره به توصیه های اقتصادی رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت چهاردهم به ویژه توصیه در خصوص تأمین به موقع کالاهای اساسی مبنی بر «اگر چنانچه واردات را رقابتی کنیم، هم قیمت های ارزی خرید خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت های ریالی در داخل»، آمده است: متقاضیان می توانند از طریق سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.

اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی با اذعان به اینکه سقف قیمت ارزی از جنوب ۲۴۵ یورو در تن و از شمال ۲۴۷ یورو در تن است، تصریح می کند، سهمیه اعلامی علاوه بر سهمیه سالانه واردکنندگان و در راستای سیاست واردات با حداقل قیمت بوده و همچنین شامل تمام واردکنندگان اعم از متقاضیان ثبت سفارش های جدید یا تمدید ثبت سفارش های سال گذشته می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی