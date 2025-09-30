به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش ذرت دامی سهمیه پاییز از فردا نهم مهر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

در اطلاعیه این معاونت با اشاره به توصیه های اقتصادی رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت چهاردهم به ویژه توصیه در خصوص تأمین به موقع کالاهای اساسی مبنی بر «اگر چنانچه واردات را رقابتی کنیم، هم قیمت های ارزی خرید خارجی کاهش خواهد یافت، هم قیمت های ریالی در داخل»، آمده است: متقاضیان می توانند از طریق سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.

اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی با اذعان به اینکه سقف قیمت ارزی از جنوب ۲۴۵ یورو در تن و از شمال ۲۴۷ یورو در تن است، تصریح می کند، سهمیه اعلامی علاوه بر سهمیه سالانه واردکنندگان و در راستای سیاست واردات با حداقل قیمت بوده و همچنین شامل تمام واردکنندگان اعم از متقاضیان ثبت سفارش های جدید یا تمدید ثبت سفارش های سال گذشته می شود.

