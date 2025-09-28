برنامه ایندین اویل برای همکاری تجاری با ویتول
شرکت ایندین اویل با هدف گسترش حضور در بازارهای جهانی نفت و بهبود تأمین نفت خام در حال مذاکره با شرکت سوئیسی ویتول برای ایجاد یک سرمایهگذاری مشترک تجاری است.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع آگاه اعلام کردند که شرکت دولتی پالایش نفت ایندین اویل، بزرگترین پالایشگر هند، در حال مذاکره با شرکت ویتول برای ایجاد یک سرمایهگذاری مشترک تجاری با هدف گسترش حضور در بازارهای جهانی نفت است؛ اقدامی که از سال گذشته میلادی آغاز شده است و همچنان در مرحله بررسی قرار دارد.
سه منبع در ایندین اویل گفتند که مذاکرات با ویتول از سال گذشته میلادی آغاز شده و هدف آن ایجاد یک مشارکت بالقوه برای بهبود دسترسی به بازارهای جهانی، بهویژه در حوزه تأمین نفت خام و صادرات فرآوردههای نفتی است.
ایندین اویل به همراه شرکت تابعه خود، شرکت نفت «چنای»، درمجموع ظرفیت پالایش سالانه ۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن (معادل روزانه یک میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه) را در اختیار دارند که حدود ۳۱ درصد از ظرفیت پالایش کل هند (۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) را تشکیل میدهد.
این شرکت دولتی در حال اجرای طرحهایی برای افزایش ظرفیت سه پالایشگاه خود به میزان ۳۴۶ هزار بشکه در روز طی دو سال آینده است، همچنین برنامهریزی برای ساخت یک پالایشگاه جدید با ظرفیت ۱۸۰ هزار بشکه در روز در جنوب هند را در دستور کار دارد.
منابع مطلع اعلام کردند که در صورت تحقق این همکاری، شرکت ویتول اطلاعات بازار جهانی را در اختیار ایندین اویل قرار خواهد داد و به این شرکت کمک میکند نفت خام را با نرخهای رقابتیتری تأمین کند.
با این حال یکی از منابع هشدار داد که این سرمایهگذاری مشترک ممکن است به ویتول دسترسی مستقیم به راهبرد واردات نفت خام شرکت نفت هند بدهد.
وی گفت: خطر به اشتراک گذاشته شدن اطلاعات طبقهبندیشده ما با یک شرکت بازرگانی وجود دارد. این موضوع دیگر تأمینکنندگان و بازرگانان ما را در معرض خطر قرار میدهد.
منبع دوم تأکید کرد که هرگونه توافق با ویتول بر اساس تفاهمنامه دوجانبه خواهد بود و جزئیات همکاری، از جمله صادرات فرآوردههای نفتی هنوز در حال بررسی است.