بانک کشاورزی نشان ملی رتبه نخست حمایت نوآورانه از صادرات و تولید را دریافت کرد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این اجلاس که با حضور مقامات دولتی، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی از کشورهای مختلف برگزار شد، از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بیشترین سهم را در توسعه صادرات غیرنفتی و معرفی ظرفیت‌های تولیدی ایران در عرصه جهانی داشته‌اند، قدردانی بعمل آمد.

بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با تمرکز بر ارائه راهکارهای مالی نوین و تسهیلات ویژه به بخش کشاورزی و صنایع وابسته، توانسته است گام‌های مؤثری در جهت افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بردارد و کسب این نشان، تأییدی بر موفقیت سیاست‌های اعتباری و حمایتی این بانک در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار اقتصادی کشور است.

شایان ذکر است، این رویداد با هدف بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای جایگاه تولید ملی در بازارهای جهانی و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی، بانکی و بخش خصوصی، روز 30 شهریور ماه با همکاری نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، و همچنین اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با کشورهایی نظیر هند و ترکیه برگزار شد.

