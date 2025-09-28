به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرد که پهپادهای دوربرد این کشور روز شنبه (پنجم مهر) به یک ایستگاه پمپاژ نفت در منطقه «چواسیای» روسیه حمله کرده‌اند؛ اقدامی که موجب آتش‌سوزی و توقف فعالیت این تأسیسات شده است.

یک مقام امنیتی اوکراین در این باره گفت: سرویس امنیتی اوکراین (SBU) همچنان به اعمال تحریم‌های عملیاتی علیه بخش نفت روسیه ادامه می‌دهد.

این حمله در ادامه مجموعه‌ای از عملیات پهپادی اوکراین علیه زیرساخت‌های انرژی روسیه انجام شده است؛ عملیاتی که با هدف کاهش درآمدهای صادراتی مسکو، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین سوخت و افزایش فشار داخلی بر کرملین طراحی شده‌اند.

مقام‌های روسیه هنوز به‌طور رسمی درباره جزئیات این حادثه یا حجم خسارت وارده اظهار نظر نکرده‌اند.

منطقه «چواسیای» روسیه در غرب کشور واقع شده و بخشی از شبکه انتقال نفت به مراکز صنعتی و صادراتی به‌شمار می‌آید.

