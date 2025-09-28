افزایش ۱۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا تابستان آینده
مدیرعامل توانیر اعلام کرد: برنامهریزی صنعت برق برای تابستان ۱۴۰۵ شامل افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر تا ۱۱ هزار مگاوات و توسعه بیش از ۳ هزار مگاوات ظرفیت غیرتجدیدپذیر است.
به گزارش ایلنا از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی افزود: همزمان با توسعه تولید، بیش از ۱۰ میلیون کنتور هوشمند نصب خواهد شد و احداث نیروگاههای جدید توسط صنایع انرژیبر در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه انتقال نیز توسعه ۱۰ هزار مگاولت آمپر پست و ۲۰۰۰ کیلومتر مدار خطوط فوق توزیع و انتقال پیشبینی شده است.
به گفته مدیرعامل توانیر، با اجرای این برنامهها و ادامه روند مدیریت مصرف، رشد نیاز مصرف برای نخستین بار منفی خواهد شد و کشور بدون دغدغه ناترازی از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ عبور خواهد کرد.