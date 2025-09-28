خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام قیمت طلا و سکه ۶ مهر ۱۴۰۴

اعلام قیمت طلا و سکه ۶ مهر ۱۴۰۴
کد خبر : 1692608
لینک کوتاه کپی شد.

امروز یکشنبه ششم مهر ماه قیمت انواع سکه و طلا در بازار اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۷۶۰ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۱۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان رسید. 

همچنین سکه امامی ۱۱۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۰۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان معامله شد. 

نیم سکه هم ۵۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی