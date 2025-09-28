اعلام قیمت طلا و سکه ۶ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ششم مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۳ هزار و ۷۶۰ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار به ۱۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ۱۱۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ۱۰۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ۵۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۳۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسید.

انتهای پیام/