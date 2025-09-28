به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، صادق‌ نوری، معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در امور توسعه کسب‌وکار در بخشی از این دوره آموزشی که با حمایت این بانک و برای نخستین بار توسط دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با اشاره به نقش حیاتی این بانک در اقتصاد کشاورزی، گفت: بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد تخصصی، حدود ۸۰ درصد تأمین مالی بخش کشاورزی را مستقیماً بر عهده دارد و رسالت اصلی خود را کمک به استقرار و پایداری امنیت غذایی در کشور تعریف کرده است.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته بانک کشاورزی رویکرد خود را از تأمین مالی مستقیم که می‌تواند منجر به تورم شود، به سمت مدل کارآمد «تأمین مالی زنجیره تأمین» سوق داده است، افزود: این مدل به ما اجازه می‌دهد ضمن تزریق مؤثر منابع به بخش، از تبعات تورمی آن گریز کنیم.

معاون مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: بخش کشاورزی دارای زنجیره‌های متعدد و پیچیده‌ای است که بازیگران فراوانی در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. جایگاه این بازیگران به عنوان تولیدکننده یا تأمین‌کننده در حلقه‌های مختلف زنجیره دائماً در حال تغییر است و همین پیچیدگی، مدیریت جریان مالی را به یک چالش تبدیل کرده بود؛ چالشی که تا چند سال اخیر کار خاصی برای حل آن انجام نشده بود.

نوری با بیان اینکه بانک کشاورزی برای رفع این چالش، اقدامات زیرساختی گسترده‌ای را آغاز کرده است، اولین گام در این زمینه را طراحی و پیاده‌سازی یک «پلتفرم مدیریت زنجیره تأمین» عنوان و خاطرنشان کرد: در این پلتفرم که اکنون کاملاً عملیاتی شده، تمام بازیگران یک زنجیره تعریف و نقش آن‌ها به‌طور شفاف مشخص می‌شوند. این زیرساخت، مفهوم واقعی یک زنجیره تأمین بسته را برای اولین بار در نظام بانکی کشور محقق کرد.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه بانک کشاورزی، در کنار پلتفرم مدیریتی، به یک زیرساخت مالی قدرتمند برای مدیریت جریان نقدینگی نیاز داشت، گفت: از این رو، یک پلتفرم مالی جامع در قالب یک شرکت زیرمجموعه بانک عملیاتی شد و این زیرساخت از ایجاد کیف پول الکترونیکی تا پیاده‌سازی ابزارهای نوین اعتباری مانند «اوراق گام» (گواهی اعتبار مولد) و «برات الکترونیک» را در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و با رعایت تمامی ضوابط مربوطه پشتیبانی می‌کند و هر ابزاری که بتواند تسهیل‌گر تأمین مالی در بخش باشد، در آن تعبیه شده است.

معاون مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه زنجیره‌های متعددی مانند زعفران و نهاده‌های دامی هم‌اکنون در این بستر فعال هستند، اظهار داشت: ما تنها به ایجاد زیرساخت اکتفا نکردیم، بلکه برای ایجاد انگیزه در بازیگران زنجیره، ارزش افزوده‌های مشخصی را نیز طراحی کردیم.

وی افزود: بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک، «اعتبار داخلی (BNPL) » را برای اعضای زنجیره تعریف کرد تا در زمان‌هایی که دسترسی به تسهیلات یا نقدینگی حداقلی ندارند، بتوانند بدون هزینه اضافی، مایحتاج و نهاده‌های مورد نیاز خود را خریداری کرده و قدرت خریدشان حفظ شود.

وی در پایان با اشاره به تفاهمنامه همکاری بانک کشاورزی و دانشگاه صنعتی شریف، خاطرنشان کرد: ما باور داریم که اگر بانک کشاورزی به عنوان قلب این اکوسیستم، منابع مالی را تأمین کند و دانشگاه شریف به عنوان مغز متفکر، دانش فنی و ابزارهای تحلیلی لازم را فراهم آورد، می‌توانیم به راهکارهای نوآورانه و به‌روزی برای تسهیل فرآیندها دست یابیم.

نوری این همکاری سه‌جانبه میان «بانک»، «دانشگاه» و «مراکز نوآوری» را به مثابه مسیری دانست که به توسعه پایدار بخش کشاورزی و کمک به کشاورزان منجر خواهد شد.

معاون مدیرعامل بانک کشاورزی در امور توسعه کسب و کار تصریح کرد: این بانک در نظر دارد برای سال آینده در طرح خرید تضمینی گندم، با استفاده از همین مدل، بخشی از نیازهای کشاورزان را در همان لحظه تحویل گندم، بعنوان اعتبار خرید در اختیار گندمکاران قرار دهد.

انتهای پیام/