خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرز جدید آستارا به مرکز لجستیکی تبدیل می‌شود

مرز جدید آستارا به مرکز لجستیکی تبدیل می‌شود
کد خبر : 1692500
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا - آستارا اظهار کرد: مرز جدید آستارا با قرار گرفتن در کنار خط ریلی، به مرکزی لجستیکی برای حمل و نقل کالاهای تجاری تبدیل می‌شود.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا - آستارا اظهار کرد: این پروژه که از چند سال پیش آغاز شده بود، به مراحل پایانی نزدیک شده و با بهره‌برداری از آن، ۱۴۰۰ متر بزرگراه به مرز جدید آستارا متصل می شود.

وی با اشاره به ساخت پایانه جدید مرزی آستارا در این نقطه گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت پایانه مرزی آماده‌سازی و طرح نهایی پایانه نیز تکمیل شده است.

رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: عملیات ساخت ساختمان‌ها و مستحدثات داخلی پایانه به زودی آغاز می‌شود و با بهره‌برداری از آن، تردد کامیون‌های سنگین از داخل شهر آستارا به این پایانه منتقل می‌شود.

وی با بیان این‌ که مرز جدید مشکلات مرزهای قدیمی دو کشور ایران و آذربایجان را کاهش می‌دهد، تصریح کرد: این مرز با قرار گرفتن در کنار خط ریلی، به مرکزی لجستیکی برای حمل و نقل کالاهای تجاری تبدیل می‌شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سفر به استان گیلان، همچنین از محورهای روستایی شهرستان تالش بازدید و با اشاره به میزان بالای جاده های روستایی و کمبود منابع، بر لزوم مشارکت منابع ملی و استانی و جلب کمک های مردمی در توسعه جاده ها تاکید کرد.

در این بازدید، وضعیت جاده‌های روستایی، مشکلات موجود ‌و میزان فرسایش راه‌ها بررسی و تصمیمات لازم برای بهسازی و ارتقای ایمنی تردد روستاییان و بهره‌برداران اتخاذ شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی