مرز جدید آستارا به مرکز لجستیکی تبدیل میشود
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا - آستارا اظهار کرد: مرز جدید آستارا با قرار گرفتن در کنار خط ریلی، به مرکزی لجستیکی برای حمل و نقل کالاهای تجاری تبدیل میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا - آستارا اظهار کرد: این پروژه که از چند سال پیش آغاز شده بود، به مراحل پایانی نزدیک شده و با بهرهبرداری از آن، ۱۴۰۰ متر بزرگراه به مرز جدید آستارا متصل می شود.
وی با اشاره به ساخت پایانه جدید مرزی آستارا در این نقطه گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت پایانه مرزی آمادهسازی و طرح نهایی پایانه نیز تکمیل شده است.
رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای خاطرنشان کرد: عملیات ساخت ساختمانها و مستحدثات داخلی پایانه به زودی آغاز میشود و با بهرهبرداری از آن، تردد کامیونهای سنگین از داخل شهر آستارا به این پایانه منتقل میشود.
وی با بیان این که مرز جدید مشکلات مرزهای قدیمی دو کشور ایران و آذربایجان را کاهش میدهد، تصریح کرد: این مرز با قرار گرفتن در کنار خط ریلی، به مرکزی لجستیکی برای حمل و نقل کالاهای تجاری تبدیل میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در سفر به استان گیلان، همچنین از محورهای روستایی شهرستان تالش بازدید و با اشاره به میزان بالای جاده های روستایی و کمبود منابع، بر لزوم مشارکت منابع ملی و استانی و جلب کمک های مردمی در توسعه جاده ها تاکید کرد.
در این بازدید، وضعیت جادههای روستایی، مشکلات موجود و میزان فرسایش راهها بررسی و تصمیمات لازم برای بهسازی و ارتقای ایمنی تردد روستاییان و بهرهبرداران اتخاذ شد.