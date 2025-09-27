برای شرکت در شورای وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛
وزیر صمت فردا به بلاروس میرود
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شرکت در نشست شورای وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیدار و گفتوگو با مقامات اتحادیه و وزرای دولت بلاروس، فردا به این کشور سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدمحمد اتابک بامداد یکشنبه ششم مهرماه سال ۱۴۰۴ برای انجام سفری سه روزه تهران را به مقصد مینسک ترک خواهد کرد.
وی در این سفر علاوه بر شرکت در نشست شورای وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دیدارهای جداگانه با مقامات بلاروس از جمله وزیر حمل و نقل و ارتباطات و وزیر صنعت بلاروس مسایل مورد نظر دو کشور در بخشهای مربوط را بررسی میکند.
اتابک با حضور در شورای میاندولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با همتایان خود در کشورهای عضو دیدار و رایزنی خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در روز پایانی این سفر ضمن شرکت در شورای سیاست صنعتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهکارهای گسترش همکاری و افزایش حجم تبادلات اقتصادی و تجاری میان طرفهای عضو را ارزیابی میکند.
سیدمحمد اتابک وزیر صمت هفته گذشته در سفر به مسکو و دیدار و رایزنی با معاون نخست وزیر، تعدادی از وزرای کابینه دولت روسیه و وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای رفع موانع پیشرو در افزایش تجارت میان کشورهای عضو در بخش استانداردها و تشریفات گمرکی گفتگو و سند اجرای چشمانداز همکاریهای اتحادیه را امضا کرد.