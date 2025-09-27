آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه سال جاری

به گزارش ایلنا، پیرو بخشنامه‌ شماره 131936‌/03 مورخ 10‌/06‌/1403 درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ 01‌/08‌/1404 به‌طور کامل عملیاتی می‌شود.

در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوق‌الذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.

خاطرنشان می‌سازد از تاریخ اول آبان ماه 1404، فرآیند تأمین ارز خدماتی صرفاً از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت می‌پذیرد.

گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاه های اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف می‌شود و دسترسی دستگاه‌هایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب می شود.

انتهای پیام/