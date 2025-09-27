آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه سال جاری
سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای آبان ماه سال جاری به صورت کامل راهاندازی میشود و وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مختلف میبایست پیش از آبان ماه برای تأمین نیازهای ارز خدماتی خود نسبت به فراهم کردن زیرساختهای اتصال سامانه داخلی خود به این سامانه اقدام کنند. بر این اساس بخش سوم مجموعه مقررات ارزی به همراه دستورالعمل تأمین و تخصیص ارز خدماتی منضم به آخرین اصلاحات انجام شده نیز ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، پیرو بخشنامه شماره 131936/03 مورخ 10/06/1403 درخصوص ابلاغ بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از تاریخ 01/08/1404 بهطور کامل عملیاتی میشود.
در این راستا مفاد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بینالمللی» با محوریت فروش ارز از طریق سامانه فوقالذکر و همچنین آخرین نسخه از «دستورالعمل تخصیص و تأمین ارز خدماتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران» (پیوست) تدوین و ابلاغ شد.
خاطرنشان میسازد از تاریخ اول آبان ماه 1404، فرآیند تأمین ارز خدماتی صرفاً از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت میپذیرد.
گفتنی است اتصال سامانه داخلی دستگاه های اجرایی به سامانه ارز خدماتی در بستر گذرگاه خدمات دولت در چارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام می شود و از ابتدای آبان ماه و شروع به کار سامانه ارز خدماتی، رویه حضوری تخصیص ارز خدماتی از طریق تالار ارز به صورت کامل متوقف میشود و دسترسی دستگاههایی که به صورت مستقیم به سامانه ناخدا متصل هستند نیز سلب می شود.