ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ
وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی تحولات اخیر بازار و اخذ نظر انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانه‌های روغنی را برای درج در فرآیند ثبت سفارشات تایید سیستمی اعلام کرد.

 وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی تحولات اخیر بازار و اخذ نظر انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانه‌های روغنی را برای درج در فرآیند ثبت سفارشات تایید سیستمی اعلام کرد.

وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

در راستای دعوتنامه شماره ٤٢٣٩٨٠ مورخ  ۱۴۰۴/۶/۳۰  با عنایت به بررسی‌های بعمل آمده از آخرین تحولات قیمتی و با اخذ  نظر مشورتی از انجمن‌ها و اتحادیه های ذیربط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانه های روغنی جهت درج در فرآیند ثبت سفارشات تایید سیستمی به شرح ذیل اعلام می گردد:

ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ

ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ

*ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ، ﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ ﻭ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻗﯿﻤﺖ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ، ﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ ﻭ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺎﺩﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 

**    ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺎ  TBI  می باشد. 

**ﻧﺮﺥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ 1/17 است. 

ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﺝ.ﺍ.ﺍ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ، ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ، ﺷﮑﺮ ﺧﺎﻡ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﯼ   ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻﯼ ٥ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺭﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ، ﺫﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ، ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻤﯿﺰﯼ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‌ﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﻭ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

***ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﺳﻮﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﻭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

