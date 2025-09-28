ﺍﺑﻼﻍ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ
وزارت جهاد کشاورزی پس از بررسی تحولات اخیر بازار و اخذ نظر انجمنها و اتحادیههای مرتبط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانههای روغنی را برای درج در فرآیند ثبت سفارشات تایید سیستمی اعلام کرد.
وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیهای اعلام کرد:
در راستای دعوتنامه شماره ٤٢٣٩٨٠ مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰ با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از آخرین تحولات قیمتی و با اخذ نظر مشورتی از انجمنها و اتحادیه های ذیربط، سقف ارزی قیمت انواع غلات، روغن خام و دانه های روغنی جهت درج در فرآیند ثبت سفارشات تایید سیستمی به شرح ذیل اعلام می گردد:
*ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﮐﻠﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻫﺎﯼ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ، ﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ ﻭ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻗﯿﻤﺖ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ، ﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ ﻭ ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﺎﺩﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
** ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﺩﺍﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺸﺎ TBI می باشد.
**ﻧﺮﺥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﻮﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ 1/17 است.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ ﺝ.ﺍ.ﺍ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﺮﻧﺞ، ﺣﺒﻮﺑﺎﺕ، ﺷﮑﺮ ﺧﺎﻡ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﺎﯼ ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﺭﺯﯼ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻﯼ ٥ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺭﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺫﺭﺕ ﺩﺍﻣﯽ، ﺫﺟﻮ ﺩﺍﻣﯽ، ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ، ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﻏﻨﯽ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻤﯿﺰﯼ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﺎﻓﺬ ﻭ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
***ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﻏﻦ ﺧﺎﻡ ﺳﻮﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﯼ ﺑﺮﺯﯾﻞ ﻭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.