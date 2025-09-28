به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه در حالی به صورت قطعی انجام خواهد شد که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وقوع خواهد پیوست؛ اما میزان اثرگذاری آن در بخش تجارت خارجی و صادرات و واردات کشور همچنان محل سوال است.

امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تاثیرات مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی کشور، گفت: مکانیسم ماشه منجر به سخت‌تر شدن فرایند صادرات و واردات کالا و خدمات می‌شود و حتما اسنپ‌بک هزینه خدمات تجاری را افزایش خواهد داد.

مکانیسم ماشه مانند گذشته بر تجارت کشور موثر نیست

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه کشور در طول سال‌های گذشته با چنین تحریم‌هایی مواجه بوده است و این موضوعات چیز جدیدی نیست، گفت: ما معتقدیم اسنپ‌بک فعلی با اسنپ‌‎بک قبلی از نظر شدت و حدت به دلیل تشکیک در اجرا و تمکین به آن ازسوی کشورهای دنیا، متفاوت است و به همین دلیل، تاثیرگذاری اسنپ‌بک قبلی را ندارد.

روشن‌بخش ادامه داد: کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی نسبت به مکانیسم ماشه دارند.

رویکرد متفاوت چین و روسیه در اجرای اسنپ‌بک

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در مورد رویکردهای مختلف کشورهای دنیا نسبت به اجرای مکانیسم ماشه، گفت: برخی کشورها همچون چین و روسیه مهم‌ترین شرکای تجاری و هم‌مسیر ما در تجارت هستند و حتی خودشان پیشنهاد تعویق اجرای فرایند اسنپ‌بک تا فروردین سال آینده را چندین بار دادند که متاسفانه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل رد شد.

روشن‌بخش افزود: مشخص است که این کشورها حتی در زمان اجرای اسنپ‌بک به جای اجرای آن، به کمک ما می‌آیند.

تجارت کشور با اسنپ‌بک هم متوقف نمی‌شود

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تهمیدات این سازمان در مقابل فعال‌سازی مکانیسم ماشه، گفت: در کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف با حضور نهادهای متولی راهکارها و تدابیری اندیشیده شده است تا روند صادرات و واردات کشور با مشکل روبه‌رو نشود.

روشن‌بخش افزود: تهمیدات این سازمان محرمانه است و باید محرمانه بماند چون اگر اعلام شود ممکن است بخشی از مبادی که مد نظر ماست، آسیب ببیند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت فعال شدن مکانسیم ماشه، فرایند و سختگیری‌های صادرات و واردات برای صادرکنندگان و واردکنندگان بیشتر می‌شود، اما متوقف نمی‌شود.

