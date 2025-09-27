وزیر راه و شهرسازی:
دولت برای شرایط مکانیسم ماشه تمهیداتی پیشبینی کرده است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مدتهاست که با تحریمها زندگی میکنیم و رفت و آمدها در بنادر تحت شعاع تحریمها بوده و تحریم در بنادر موضوع جدیدی نیست، گفت: برای شرایط مکانیسم ماشه از قبل در دولت تمهیداتی پیشبینیهایی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران درباره میزان اثرگذاری مکانیسم ماشه بر صنعت حمل و نقل کشور اظهار داشت: وجود تحریمها و تشدید تحریمها در سنوات گذشته حتما بر معیشت مردم و توسعه و تمام موضوعات مرتبط با حوزه وزارت راه و شهرسازی اعم از حمل و نقل ریلی، جادهای، دریایی و هوانوردی اثرگذار بوده و نمیتوانیم بگوییم که تحریمها هیچ اثری نداشت.
وی ادامه داد: تاکید میکنم که این تحریمها از سالیان گذشته در حوزه راه و حمل و نقل روا میشود و ما همانطور که در سالهای گذشته جانانه تلاش کردیم که علی رغم همه تحریمها توسعه را ادامه دهیم، این بار هم با انگیزه بیشتری این مسیر را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم خدمات بهتر را برای مردم معنی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایستادگیها در جنگ ٨ ساله و ١٢ روزه نتیجه غلیان اصالت و هویت مردم شریف ایران است، گفت: هر اتفاق خوبی که در کشورمان رقم میخورد و باعث توسعه کشور میشود به یک موضوع ارتباط پیدا میکند و آن هم مردم است. حضرت آقا بصیر بودن و وقت شناسی مردم را با دقت و ظرافت بیان کردند و ما هر چه که داریم از مردم است و مردم این موضوع را به خوبی متوجه شدهاند که هر آنچه که در این کشور داریم از رشادت زنان و مردان شهید است.
صادق درباره وضعیت صادرات و واردات بنادر پس از فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: در تمام این سالها با مشکلات زیادی مواجه بودیم و اینکه بخواهند مشکل جدید دیگری را روا بدارند به اصولی که به آن پایبند نیستند مرتبط است، ما هم در حوزه بنادر و هم در حوزه هوایی شاهد اثرات مستقیم تحریمها بودهایم اما با وجود تمام این تحریمها اتفاقات بزرگ را در کشور رقم زدیم.
وی افزود: برای موضوعی که شب گذشته به اجرا رسید از قبل در دولت تمهیداتی پیش بینیهایی شدهاست و امیدواریم که بتوانیم اثرات این تحریمهای ظالمانه را با درایتی که در سالهای گذشته داشتهایم، خنثی کنیم. مدتهاست که با تحریمها زندگی میکنیم و رفت و آمدها در بنادر تحت شعاع تحریمها است و تحریم در بنادر موضوع جدیدی نیست.