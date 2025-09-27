مکانیسم ماشه تحریم جدیدی ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق در مراسم گرامیداشت حماسه آفرینان وزارت راه و شهرسازی در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: شب گذشته شاهد آن بودیم که در سازمان مللی که مربوط به تمام ملت‌ها و کشورها است، علیرغم تمام تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان برای نشان دادن حقانیت و مظلوم مردم ایران بر تحریم‌ها صحه گذاشته شد، این اقدام نه در کمال ناباوری -چرا که مقام معظم رهبری پیش از رای‌گیری، این تصمیم سازمان ملل را پیش بینی کرده بودند- صورت گرفت و با توجه به سابقه‌ کشورهایی که از سالهای گذشته تحریم‌ها را بر مردم ایران روا داشتند، این بار بر تمام تحریم‌ها موجود صحه جدیدی گذاشتند.

وی تاکید کرد: در فعالسازی مکانیسم ماشه هیچ بند و تبصره جدیدی اضافه نشد و تمام تحریم‌هایی که مردم ایران در مواجه با آنها سالها به سختی زندگی می‌کنند، دوباره تکرار شدند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مردم ایران سالهاست که با این تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و نخبگان، دانشمندان هسته‌ای، کودکان، نوجوانان و جوانان کشور و تمام مردم درگیر این تحریم‌ها هستند و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم از این تحریم‌ها قابل کتمان نیست اما با رایی که شب گذشته داده شد که اساس آن دلیل و منطقی نداشت، یکبار دیگر چشم بر حقیقت پوشیده شد.

صادق با بیان اینکه ٨ سال دفاع مقدس از جایی رقم خورد که مردم این سرزمین با مشت‌های گره کرده با رهبری امام خمینی نشان دادند زیر بار حرف زور نمی‌روند، گفت: انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب پا برهنگان بود و خواست همه این بود که زیر بار استکبار نباشیم و نخبگان و روشن فکران زیادی در این انقلاب حضور داشتند و پس از آن هم شاهد ترورها و کارشکنی‌های متعددی بودیم و پس از این دوره‌ها هم به ٨ سال جنگ تحمیلی رسیدیم . بدون تعارف مردم ایران وارد جنگ در برابر تمام دنیا و کشورهای شرق و غرب شدند.

وی ادامه داد: در همان زمان حرفمان این بود که حتما باید با کل دنیا تعامل داشته باشیم اما نه با حرف زور و به همین دلیل جنگ بر ما تحمیل شد، اما دفاع جانانه بود. ٨ سال جنگ را در کمال تبعیض، تحریم و فشار حداکثری گذراندیم و گام به گام به توسعه کشور ادامه دادیم.

صادق افزود: باز هم به دلیل عدم پذیرش حرف زور جنگ ١٢ روزه به ما تحمیل شد و با اعتراف آمریکا رژیم صهیونیستی و با هماهنگی صد درصدی آمریکا به کشورمان حمله کرد. تمام تلاش این بود که در همان ساعات اول وضعیت کشور را بهم بریزند و با توجه به شرایط سخت مردم، برگ برنده آنها این بود که مردم به خیابان ها بریزند تا حکومت ساقط شود و بدون تعارف برنامه بسیار خوبی را چیده بودند و آسمان کشور تا ساعات در اختیار رژیم صهیونیستی بود اما از جایی که نقشه آنها بر روی آب شد که مردم با این برنامه همراهی نکردند و پشت رشادت و نخبگان کشورمان ایستادند.

وی با تاکید بر اینکه این سرزمین اصیل است و تمام اقشار در کنار رشادت‌ها ایستادند، گفت: هر چند که از جوانان و نوجوانان نگرانی‌هایی وجود داشت اما چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی حتی نوجوانان ١٠ -١٢ ساله در کنار رشادت‌ها ایستادند و این حمایت فقط در کلام و گویش نیست و در عمل آثار آن را دیدیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...