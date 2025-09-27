وزیر راه و شهرسازی:
مکانیسم ماشه تحریم جدیدی ندارد
وزیر راه و شهرسازی گفت: در فعالسازی مکانیسم ماشه هیچ بند و تبصره جدیدی اضافه نشد و تمام تحریمهایی که مردم ایران در مواجه با آنها سالها به سختی زندگی میکنند، دوباره تکرار شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق در مراسم گرامیداشت حماسه آفرینان وزارت راه و شهرسازی در جنگ ١٢ روزه اظهار داشت: شب گذشته شاهد آن بودیم که در سازمان مللی که مربوط به تمام ملتها و کشورها است، علیرغم تمام تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان برای نشان دادن حقانیت و مظلوم مردم ایران بر تحریمها صحه گذاشته شد، این اقدام نه در کمال ناباوری -چرا که مقام معظم رهبری پیش از رایگیری، این تصمیم سازمان ملل را پیش بینی کرده بودند- صورت گرفت و با توجه به سابقه کشورهایی که از سالهای گذشته تحریمها را بر مردم ایران روا داشتند، این بار بر تمام تحریمها موجود صحه جدیدی گذاشتند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مردم ایران سالهاست که با این تحریمها دست و پنجه نرم میکنند و نخبگان، دانشمندان هستهای، کودکان، نوجوانان و جوانان کشور و تمام مردم درگیر این تحریمها هستند و تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت مردم از این تحریمها قابل کتمان نیست اما با رایی که شب گذشته داده شد که اساس آن دلیل و منطقی نداشت، یکبار دیگر چشم بر حقیقت پوشیده شد.
صادق با بیان اینکه ٨ سال دفاع مقدس از جایی رقم خورد که مردم این سرزمین با مشتهای گره کرده با رهبری امام خمینی نشان دادند زیر بار حرف زور نمیروند، گفت: انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب پا برهنگان بود و خواست همه این بود که زیر بار استکبار نباشیم و نخبگان و روشن فکران زیادی در این انقلاب حضور داشتند و پس از آن هم شاهد ترورها و کارشکنیهای متعددی بودیم و پس از این دورهها هم به ٨ سال جنگ تحمیلی رسیدیم . بدون تعارف مردم ایران وارد جنگ در برابر تمام دنیا و کشورهای شرق و غرب شدند.
وی ادامه داد: در همان زمان حرفمان این بود که حتما باید با کل دنیا تعامل داشته باشیم اما نه با حرف زور و به همین دلیل جنگ بر ما تحمیل شد، اما دفاع جانانه بود. ٨ سال جنگ را در کمال تبعیض، تحریم و فشار حداکثری گذراندیم و گام به گام به توسعه کشور ادامه دادیم.
صادق افزود: باز هم به دلیل عدم پذیرش حرف زور جنگ ١٢ روزه به ما تحمیل شد و با اعتراف آمریکا رژیم صهیونیستی و با هماهنگی صد درصدی آمریکا به کشورمان حمله کرد. تمام تلاش این بود که در همان ساعات اول وضعیت کشور را بهم بریزند و با توجه به شرایط سخت مردم، برگ برنده آنها این بود که مردم به خیابان ها بریزند تا حکومت ساقط شود و بدون تعارف برنامه بسیار خوبی را چیده بودند و آسمان کشور تا ساعات در اختیار رژیم صهیونیستی بود اما از جایی که نقشه آنها بر روی آب شد که مردم با این برنامه همراهی نکردند و پشت رشادت و نخبگان کشورمان ایستادند.
وی با تاکید بر اینکه این سرزمین اصیل است و تمام اقشار در کنار رشادتها ایستادند، گفت: هر چند که از جوانان و نوجوانان نگرانیهایی وجود داشت اما چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی حتی نوجوانان ١٠ -١٢ ساله در کنار رشادتها ایستادند و این حمایت فقط در کلام و گویش نیست و در عمل آثار آن را دیدیم.