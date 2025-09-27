یارانه آرد و نان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین آغاز سال جدید زراعی که در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود، گفت: یارانه آرد و نان مبلغ بسیار بالایی است.

وی افزود: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و گندم و نان کشور است. این در حالی است که اعتبار عمرانی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از موضوعات مهم ما این است که به طرح‌های پیشران بخش کشاورزی باید توجه ویژه داشته باشیم.

تاجگردون با اشاره به اهمیت تحقیقات در بخش کشاورزی، گفت: کارهای روزمره در بخش کشاورزی نباید موجب فراموشی کارهای تحقیقاتی و بلندمدت کشاورزی شود.

وی ادامه داد: در برخی زمان‌ها، حوزه‌های تحقیقاتی از حوزه‌های دانشگاهی در بهبود تولید و استفاده از منابع آب و خاک جلوتر بودند. نباید به خاطر مساله معیشت تحقیقات را برای بهبود کار فراموش کنیم.

تاجگردون با اشاره به مصوبه چابکسازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی، گفت: اگرچه کل حوزه وزارت جهاد به واسطه مصوبه اخیر دچار تلاطم است؛ اما این مصوبه در جهت اصلاح ساختار چابکی این وزارتخانه برای تولید است. اقتدار و توسعه امور اجرایی در ستاد وزارتخانه باید سرمایه کار باشد. همچنین، حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی باید اینقدر وسعت داشته باشد که بهترین سیاست‌گذار برای بخش کشاورزی باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: وزارت جهاد پیشنهاد خود را برای اصلاح برنامه توسعه بعدی بدهد، نه اینکه تنها مجری باشد.

