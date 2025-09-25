خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت مجددا اعمال شد

ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت مجددا اعمال شد
کد خبر : 1691416
لینک کوتاه کپی شد.

بر اساس مکاتبه رئیس مجلس، مبنی بر عدم قابلیت اجرای یک مصوبه دولت،‌ ممنوعیت فصلی ترخیص برنج همچنان برقرار خواهد بود و واردکنندگان اجازه ترخیص این کالا را از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه نخواهند داشت.

به گزارش ایلنا،  هیئت دولت در مصوبه‌ای که در تاریخ 1 تیرماه به تصویب رسیده و در 11 تیرماه نیز ابلاغ شده بود، ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج را لغو کرده بود. این ممنوعیت هر سال از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه به‌منظور حمایت از تولید داخلی و همزمان با فصل برداشت محصول اعمال می‌شد.

ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت مجددا اعمال شد

با این حال، بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 شهریورماه، مصوبه دولت مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرا ندارد.

در همین راستا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای در تاریخ 2 مهر ماه 1404 به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را به استناد نامه رئیس مجلس، ملغی‌الاثر اعلام کرده است.

به این ترتیب، با عدم قابلیت اجرای مصوبه دولت،‌ ممنوعیت فصلی ترخیص برنج همچنان برقرار خواهد بود و واردکنندگان اجازه ترخیص این کالا را از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه نخواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی