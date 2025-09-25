ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت مجددا اعمال شد
بر اساس مکاتبه رئیس مجلس، مبنی بر عدم قابلیت اجرای یک مصوبه دولت، ممنوعیت فصلی ترخیص برنج همچنان برقرار خواهد بود و واردکنندگان اجازه ترخیص این کالا را از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، هیئت دولت در مصوبهای که در تاریخ 1 تیرماه به تصویب رسیده و در 11 تیرماه نیز ابلاغ شده بود، ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج را لغو کرده بود. این ممنوعیت هر سال از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه بهمنظور حمایت از تولید داخلی و همزمان با فصل برداشت محصول اعمال میشد.
با این حال، بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 شهریورماه، مصوبه دولت مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرا ندارد.
در همین راستا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامهای در تاریخ 2 مهر ماه 1404 به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را به استناد نامه رئیس مجلس، ملغیالاثر اعلام کرده است.
به این ترتیب، با عدم قابلیت اجرای مصوبه دولت، ممنوعیت فصلی ترخیص برنج همچنان برقرار خواهد بود و واردکنندگان اجازه ترخیص این کالا را از ابتدای مرداد تا پایان آبانماه نخواهند داشت.