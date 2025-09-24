کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی و پیامک انبوه برگزار شد

به گزارش ایلنا از مرکز ملی فضای مجازی، در ادامه فرآیند نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در اجرای سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه مصوب جلسه بیست و یکم این شورا مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱، چهل و هفتمین جلسه "کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی" در مرکز ملی فضای مجازی با حضور معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از عملکرد کارگروه مذکور در محورهایی چون فرآیندهای اعطای مجوز به شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه، تصویب ضوابط محتوایی پیام رسانی، تصویب مقررات ارسال پیامک در زمان های غیرعادی و اضطراری، تصویب مقررات اجرایی تامین ایمنی و سلامت ارسال پیامک انبوه، پیاده سازی سامانه برخط نظارت پس از انتشار، راه اندازی پورتال کارگروه و ایجاد بخش دریافت گزارش های مردمی ارائه شد.

همچنین اثربخشی این اقدامات در محورهایی چون کاهش آمار جرائم و تخلفات حوزه پیامک انبوه در حوزه های جرائم مالی، کلاهبرداری و فیشینگ، محتواسازی علیه امنیت و آسایس عمومی، محتواسازی علیه عفت و اخلاق عمومی و ..... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه، اعضای کارگروه به ویژه نمایندگان شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه، به تبیین مسائل و مشکلات موجود بر سر راه تحقق حداکثری اهداف مصوبه شورای عالی فضای مجازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اصلاح و مرتفع ساختن موانع موجود پرداختند.

در پایان مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی ضمن آسیب شناسی موارد مطروحه، با تداوم فرآیندهای نظارتی، در کوتاه ترین زمان ممکن در هماهنگی با کارگروه ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی، زمینه نیل به اهداف باقیمانده را فراهم سازد.

