به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های پیش از توافق برجام که ایران با تحریم های نفتی و پولی مواجه شد، گردشگران خارجی به گفته فعالین صنعت گردشگری با پول یک همبرگر در اروپا و آمریکا می توانستند یک شب در هتل های ۴ و ۵ ستاره ایران اقامت کنند.

همان سال ها که از ارزش پول ملی کشور کاسته شده بود، سازمان جهانی گردشگری ایران را ارزان‌ترین مقصد گردشگری جهان معرفی کرد.

حالا همان تجربه در صورت اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل این بار شدیدتر تکرار می‌شود و با کاهش بیشتر ارزش پول ملی کشور ایران تا حدودی تبدیل به مقصد رایگان گردشگری در جهان تبدیل خواهد شد.

قیمت دلار همین چند روز پیش وارد کانال ۱۰۵ هزار تومانی شد. با این احتساب قیمت یک برگ ورق اسکناس یکصد دلاری، پیش از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به بیش از یکصد میلیون تومان در بازار ایران رسیده است.

در این شرایط یک گردشگر خارجی می تواند با یک اسکناس صد دلاری ده شب در هتل های ۴ ستاره ایران اقامت داشته باشد. یعنی به روایت بهتر اگر پیش از برجام یک گردشگر با پول یک همبرگر در اروپا و آمریکا می توانست یک شب اقامت در هتل های ۴ یا ۵ ستاره ایران داشته باشد، با کاهش بیشتر ارزش پول ملی می تواند حدود ۱۰ شب در هتلی با اتاق ۱۰ میلیون تومانی اقامت کند.

بازگشت تحریم های سازمان ملل اگرچه شیب نزولی وضعیت اقتصادی مردم در داخل کشور را شدیدتر می کند، اما ایران را برای گردشگران خارجی به بهشت گردشگری و تقریبا به مقصدی رایگان تبدیل می کند.

نمودار صعودی گردشگران خارجی پیش از ماشه

سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در توضیح شرایط گردشگری ایران با فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل می گوید: گردشگری توسعه پایدار است و برای تمام کشورهای جهان مهم است.

او با اشاره به آمار گردشگران ورودی به ایران گفت: سال گذشته بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی وارد ایران شد و گردشگری ایران با ۱۴ درصد رشد مواجه شد.

موسوی افزود: رشد گردشگری ایران بعد از پایان کرونا از ۴ میلیون به ۶ میلیون و در سال گذشته به بیش از ۷ میلیون گردشگر خارجی رسید.

اهمیت بازارهای هدف گردشگری در همسایگان ایران

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که بیشتر گردشگران ورودی به ایران از کشورهای همسایه هستند اعلام کرد: حدود ۳ میلیون گردشگر ورودی به ایران از عراق و بیش از ۱ میلیون گردشگر از افغانستان و ۷۰۰ هزار گردشگر نیز از ترکیه و مابقی از کشورهای دیگر از حوزه خلیج فارس و ارمنستان بودند.

سیدمصطفی موسوی با اشاره به کاهش گردشگران ورودی از اروپا به ایران گفت: بیشترین ارزآوری گردشگری به ایران را کشورهای اروپایی برای ایران داشتند که مدت زیادی است به دلیل ایران هراسی و تحریم ها به ایران سفر نمی کنند.

موسوی افزود: رنج سنی گردشگران اروپایی ایران عمدتا بیش از ۵۰ سال بود که عمدتا برای دیدار از جاذبه های تاریخی به ایران می آمدند بیشترشان مشتری مثلث طلایی ایران یعنی اصفهان، یزد و شیراز بود.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: گردشگران همسایه نیز عمدتا با هدف گردشگری زیارتی، سلامت و پزشکی به ایران سفر می کنند.

کاهش ارزش پول ملی و ارزانتر شدن سفر به ایران پس از ماشه

موسوی درباره تاثیر اجرایی شدن مکانیسم ماشه بر صنعت گردشگری ایران تاکید کرد: اگر مکانیسم ماشه راه اندازی شود اثر چندانی در بحث گردشگری ما در حوزه سلامت و زیارت نخواهد شد و اتفاقا با جهش هم همراه خواهد شد. چون به تبع فعال شدن مکانیسم ماشه این احتمال وجود دارد که ارزش پول ملی ایران در سطح جهانی کاهش یابد و سفر به ایران برای گردشگران زیارت و سلامت بسیار به صرفه تر شود.

او افزود: بحث گردشگری جزو موارد تحریمی نیست و اگر وزارت میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه و رایزنان فرهنگی و بخش خصوصی گردشگری بتوانند بحث مقابله با ایران هراسی را به خوبی پیش ببرند در موضوع گردشگری در صورت اجرایی شدن مکانیسم ماشه با جهش مواجه خواهیم بود.

