حساب ویژه تولید برای حمایت از صنایع ایجاد میشود
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با همکاری بانک مرکزی، طرحی در دست اجرا داریم تا حساب ویژه تولید ایجاد کنیم.
به گزارش ایلنا، سعید شجاعی در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در این طرح، تولیدکنندگان میتوانند تا ۹۰ درصد از میزان فروش سال قبل خود، اعتبار برای دریافت تسهیلات داشته باشند.
وی گفت: برای تحریک تقاضا هم بحث کارت رفاهی متصل به اوراق گام را دست اقدام داریم و با بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد.
شجاعی اضافه کرد: وزارت صمت برای کاهش آثار مکانیسم ماشه، سه سناریو آماده کرده بود که شرایط خیلی بدبینانه هم جزو آنها بود و ما برای هر شرایطی برنامه ریزی متناسب آن را داشتیم.
وی گفت: تلاش شد در زنجیرههای تامین کالاهای مورد نیاز خانوار، هیچ خللی ایجاد نشود و خطوط تولید این کالاها به قوت به کار خود ادامه دهند.
معاون وزیر صمت گفت: مکانیسم ماشه ممکن است با توجه به جو روانی ایجاد شده، بر هزینههای تولید اثرگذار باشد، اما در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تاثیر چندانی نخواهد داشت.
سیامین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور معاونان وزیر صمت و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، فرصتها و تهدیدهای پیش روی تولید و راهکارهای کاهش آثار مکانیسم ماشه در این نشست بررسی شد.