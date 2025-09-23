خانه



اقتصادی



کشاورزی ۰۱ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۰:۲۱

ثبت سفارش موز، قهوه و ذرت انسانی از ۵ مهرماه آغاز می‌شود

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش کالاهای موز، قهوه، تخمه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی، دانه کاکائو و ذرت انسانی از تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ و به شرح جدول ذیل امکان‌پذیر خواهد شد.