ثبت سفارش موز، قهوه و ذرت انسانی از ۵ مهرماه آغاز میشود
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: ثبت سفارش کالاهای موز، قهوه، تخمه آفتابگردان، دانه کنجد، بادام زمینی، دانه کاکائو و ذرت انسانی از تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ و به شرح جدول ذیل امکانپذیر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه این معاونت با اشاره به این که مراحل ثبت سفارش سیستمی بوده و اعتبار آن سه ماه خواهد بود، آمده است: متقاضیان می توانند از طریق سامانه متمرکز مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام نمایند.