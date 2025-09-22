رشد اقتصادی با نفت منفی ۰.۱ درصد شد
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه اول سال 1404 رشته فعالیتهای گروه کشاورزی رشد2.7- ، گروه صنایع و معادن0.3- و گروه خدمات0.5 درصد نسبت به سه ماهه اول سال 1403، رشد داشته است.
به گزارش ایلنا، براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1400 در سه ماهه اول سال 1404 به رقم 24,270 هزار میلیارد ریال با نفت و 18,۰64 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت 24,302 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 18,143 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد0.1- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و0.4- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال 1404 دارد.
محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 50 رشته فعالیت بر مبنای طبقهبندی ISIC.Rev4 انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان میباشد و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.
همچنین اطلاعات تفصیلی در زمینه حسابهای ملی سه ماهه اول سال 1404، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت دادهها و اطلاعات آماری/ حسابهای ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حسابهای ملی فصلی، قابل دسترسی میباشد.