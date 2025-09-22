معاون وزیر صمت خبر داد:
طرح ارتقا معادن زغالسنگ آماده ارائه به مجلس
معاون وزیر صمت با اشاره به سالگرد حادثه تلخ معدن طبس، گفت: طرح ارتقا و توسعه معادن زغالسنگ نهایی شده و آماده ارائه به صحن مجلس است زیرا ایمنی معادن خط قرمز ماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وجیه الله جعفری، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ در مراسم کلنگزنی مینی پلنت SMR و افتتاحیه تصفیهخانه پساب مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران که با حضور محمد آقاجانلو معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن و فعالان این حوزه در محل مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران برگزار شد، با تسلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه طبس در سالگرد این حادثه، گفت: در طول این یکسال تلاش شده که اتفاقات جدیدی در حوزه ایمنی معادن بیفتد.
وی با بیان اینکه این اقدامات علاوه بر اینکه موجب تقویت تجهیزات و توسعه بخش معدن شده است، کمک برای افزایش سطح ایمنی معادن بوده است، افزود: طرحی هم برای ارتقا و توسعه معادن زغالسنگ به کمیسیون صنایع و معادن ارائه شد که امروز آماده ارائه به صحن مجلس شورای اسلامی است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در مورد جزئیات این طرح، گفت: در این طرح، توسعه معادن زغالسنگ و ایمنی و سختگیریهای ایمنی دیده شده و این قانون موجب افزایش سطح ایمنی معادن خواهد شد تا دیگر شاهد تکرار وقایع تلخی مانند حادثه معدن طبس نباشیم.
جعفری به بازدیدهای ویژه از معادن زغالسنگ نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه نظارتی هم حداقل ۳ تا ۴ دوره بازدید نظارتی به عنوان ناظر معادن با اولویت بازدید معادن زغالسنگ قراردادی با سازمان نظام مهندسی معادن بسته شده که در حال انجام است و به سلامت معادن کمک میکند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: بخشی از معادن با نظارتهایی که اتفاق میافتد و نتوانند نواقص را برطرف کنند، مشمول تعطیلی و سلب صلاحیت شوند چون ایمنی معادن خط قرمز ماست و موضوع ایمنی ضروری است و نمیتوان در مورد جان انسانها کوچکترین اغماضی کرد.
وی افزود: انشالله ما شاهد ارتقای سطح ایمنی و افزایش تولید در بخش زغال سنگ باشیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت زغالسنگ، گفت: نقش زغال سنگ برای انرژیهای مختلف اهمیت زیادی دارد. همچنین در موضوع تبدیل هماتیت به مگنتیت برای تامین مواد اولیه ما هماتیت را از زغال سنگ به روشهای استفاده می کنیم و اسفنجی تولید میکنیم. پس میتواند این ماده معدنی در صنعت معدن بسیار موثر باشد ولی با توجه به سختی هایی که در استخراج دارد باید موضوع استخراج آن مد نظر قرار بگیرد.