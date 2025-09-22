خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هموارسازی مسیر بهینه‌سازی با بخاری‌های راندمان بالا

هموارسازی مسیر بهینه‌سازی با بخاری‌های راندمان بالا
کد خبر : 1689623
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اعلام اینکه تنها تعویض بخاری‌ها نمی‌تواند همه چالش‌های مصرف انرژی را برطرف کند، گفت: این اقدام بخشی از فرآیند بهینه‌سازی مصرف است و مسیر صرفه‌جویی را هموار می‌سازد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ولی‌الله دینی در نشست آغاز فرآیند نصب بخاری‌های راندمان بالا در آذربایجان غربی اظهار کرد: اجرای این طرح ملی طبق مصوبه شورای اقتصاد باید از سال ۱۴۰۰ آغاز می‌شد، اما به دلایل مختلف ازجمله اصلاحات آن به تعویق افتاد.

وی با تأکید بر اینکه تنها تعویض بخاری‌ها نمی‌تواند همه مشکلات مصرف انرژی را برطرف کند، افزود: اما این اقدام بخشی از فرآیند بهینه‌سازی مصرف است و همانند جایگزینی لامپ‌های کم‌مصرف در گذشته، مسیر صرفه‌جویی را هموار می‌سازد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به مصوبه‌ هیئت‌ مدیره شرکت ملی گاز ایران مبنی بر واگذاری مسئولیت سرمایه‌گذاری در تولید بخاری‌های راندمان بالا به شرکت بازرگانی گاز ایران گفت: از این‌ رو چند قرارداد با تولیدکنندگان امضا شد و برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای مرحله نخست در آذربایجان غربی انجام شده است.

دینی با بیان اینکه بر اساس آمار مدیریت گازرسانی، در گام نخست ۳۰ هزار بخاری راندمان بالا جایگزین بخاری‌های قدیمی این استان می‌شود، تصریح کرد: اولویت این طرح با خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است که تعیین آنها برعهده شرکت گاز استان است.

وی یادآور شد: نصب بخاری‌ها از مهر امسال با همکاری یکی از شرکت‌های تولیدکننده آغاز می‌شود و انتظار می‌رود اجرای این طرح گامی مؤثر در مدیریت مصرف گاز و کاهش هدررفت انرژی در کشور باشد.

علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان‌غربی نیز در این نشست  با اشاره به ویژگی‌های بخاری‌های جدید گفت: این بخاری‌ها با راندمان ۸۵ درصد طراحی شده‌اند و استفاده گسترده از آنها می‌تواند نقش مهمی در رفع ناترازی گاز ایفا کند.

وی بر ضرورت همکاری مشترکان تأکید و بیان کرد: صرفه‌جویی مردم، جایگزینی بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های راندمان بالا و کنترل‌های داخلی برای جلوگیری از نشتی‌ها و هدررفت گاز، مجموعه اقدام‌هایی است که در بهبود مدیریت مصرف و پایداری تأمین انرژی تأثیرگذار است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی