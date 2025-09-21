به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ معادل ۴۱ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، جهش قابل توجه در جذب منابع مشتریان بزرگ به عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های توسعه کسب‌وکار بانک، حاصل تمرکز بر ارائه خدمات متمایز و ایجاد روابط پایدار با مشتریان شرکتی بوده است.

این موفقیت نه تنها بیانگر افزایش اعتماد شرکت‌های بزرگ به بانک کشاورزی به عنوان یک شریک مالی قابل اتکا است، بلکه ظرفیت بانک را برای تأمین مالی طرح‌های کلان ملی و پروژه‌های زیرساختی کشور بیش از پیش تقویت می‌کند.

این گزارش می‌افزاید: رشد پایدار منابع در بخش بانکداری شرکتی، امکان تخصیص بهینه اعتبارات به زنجیره‌های ارزش راهبردی، به ویژه در حوزه امنیت غذایی و صنایع وابسته را فراهم کرده و هم‌زمان با افزایش توان رقابتی بانک، به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بزرگ کمک شایانی خواهد کرد.

شایان ذکر است؛ مدیرعامل بانک کشاورزی پیش از این، ضمن اعلام برنامه‌ریزی برای کسب سهم ۸ درصدی از بازار، توجه ویژه به مشتریان شرکتی را یکی از راهبردهای اساسی بانک برای دستیابی به این هدف عنوان کرده بود.

بر اساس تازه‌ترین ارزیابی از وضعیت سپرده‌های مردمی در بانک‌های دولتی و نیمه خصوصی تا پایان مردادماه سال جاری، بانک کشاورزی با جذب ۲۴ درصد از رشد خالص منابع بانکی، سهم این بانک از بازار با افزایش ۰.۵۹ درصدی نسبت به ماه قبل به ۷.۲۹ درصد رسید و یک گام دیگر به کسب سهم ۸ درصدی از نظام بانکی نزدیک شد.

انتهای پیام/