خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح اروپا برای حذف انرژی روسیه تأثیری بر مواضع مسکو ندارد

طرح اروپا برای حذف انرژی روسیه تأثیری بر مواضع مسکو ندارد
کد خبر : 1689070
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که برنامه‌های اتحادیه اروپا برای شتاب‌بخشی به روند توقف خرید انرژی روسیه، تأثیری بر مواضع روسیه نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف طی کنفرانس تلفنی روزانه با خبرنگاران در واکنش به پیشنهاد تازه کمیسیون اروپا برای تشدید تحریم‌های انرژی مبنی بر تسریع حذف واردات سوخت‌های فسیلی روسیه، اعلام کرد که برنامه‌های اتحادیه اروپا برای تسریع در حذف واردات انرژی و کالاهای روس، تأثیری بر مواضع مسکو نخواهد داشت.

وی افزود: کشورهای اروپایی به اشتباه معتقدند ادامه سیاست تحریم‌ها می‌تواند به نوعی بر موقعیت فدراسیون روسیه تأثیر بگذارد.

سخنگوی کاخ کرملین ادامه داد: روسیه که از منافع ملی خود دفاع می‌کند، بی‌شک تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد و سه سال گذشته این موضوع را به‌وضوح نشان داده است.

این سخنان در واکنش به گفته‌های اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از تماسش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه کمیسیون اروپا به‌زودی پیشنهاد حذف سریع‌تر واردات سوخت فسیلی از روسیه را ارائه خواهد کرد، مطرح شد.

فن در لاین همچنین اعلام کرد که نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا در راه است؛ بسته‌ای که حوزه‌هایی چون ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و انرژی را هدف قرار خواهد داد.

اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب به‌دلیل جنگ در اوکراین، انعطاف‌پذیری نسبی نشان داده است، هرچند با تورم بالا و کسری بودجه فزاینده ناشی از افزایش شدید هزینه‌های نظامی نیز روبه‌روست.

پس از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲ که بیش از سه سال می‌گذرد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان میلیاردها یورو انرژی و کالا ازجمله گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و اورانیوم غنی‌شده از روسیه وارد می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی