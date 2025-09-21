طرح اروپا برای حذف انرژی روسیه تأثیری بر مواضع مسکو ندارد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دیمیتری پسکوف طی کنفرانس تلفنی روزانه با خبرنگاران در واکنش به پیشنهاد تازه کمیسیون اروپا برای تشدید تحریم‌های انرژی مبنی بر تسریع حذف واردات سوخت‌های فسیلی روسیه، اعلام کرد که برنامه‌های اتحادیه اروپا برای تسریع در حذف واردات انرژی و کالاهای روس، تأثیری بر مواضع مسکو نخواهد داشت.

وی افزود: کشورهای اروپایی به اشتباه معتقدند ادامه سیاست تحریم‌ها می‌تواند به نوعی بر موقعیت فدراسیون روسیه تأثیر بگذارد.

سخنگوی کاخ کرملین ادامه داد: روسیه که از منافع ملی خود دفاع می‌کند، بی‌شک تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد و سه سال گذشته این موضوع را به‌وضوح نشان داده است.

این سخنان در واکنش به گفته‌های اورسولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از تماسش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اینکه کمیسیون اروپا به‌زودی پیشنهاد حذف سریع‌تر واردات سوخت فسیلی از روسیه را ارائه خواهد کرد، مطرح شد.

فن در لاین همچنین اعلام کرد که نوزدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا در راه است؛ بسته‌ای که حوزه‌هایی چون ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و انرژی را هدف قرار خواهد داد.

اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب به‌دلیل جنگ در اوکراین، انعطاف‌پذیری نسبی نشان داده است، هرچند با تورم بالا و کسری بودجه فزاینده ناشی از افزایش شدید هزینه‌های نظامی نیز روبه‌روست.

پس از آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف در فوریه ۲۰۲۲ که بیش از سه سال می‌گذرد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان میلیاردها یورو انرژی و کالا ازجمله گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) و اورانیوم غنی‌شده از روسیه وارد می‌کنند.

