به گزارش ایلنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست مشترک با رئیس سازمان برنامه و بودجه و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت را ورود بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که مشارکت این بخش می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های دولت در مسیر تحول دیجیتال را برطرف کند.

این نشست به میزبانی سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد تا موانع توسعه اقتصاد دیجیتال بررسی و راهکارهای اثربخش برای حل آنها شناسایی شود. در پایان این نیز جلسه مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در پنج کارگروه تجمیع و پیگیری شود تا مسیر پیشرفت این حوزه شفاف و هدفمند دنبال شود.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست شفاف‌گویی درباره مسائل را شرط اصلی رسیدن به نتیجه و حل مشکلات دانست و تأکید کرد: وقتی از رشد ۸ درصدی اقتصاد دیجیتال سخن می‌گوییم، در صورت بی‌توجهی، تحقق آن حداکثر به یک‌سوم کاهش خواهد یافت.

وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت چهاردهم با وجود چالش‌ها و فراز و فرودهای بسیار، تلاش کرده گام‌های مهمی برای باز شدن فضای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال بردارد.

هاشمی با تقدیر از حمایت رئیس سازمان برنامه و بودجه از حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و نوآوری، اظهار داشت: توسعه موفق زیرساخت‌های ارتباطی، پایه و موتور حرکت فضای نوآوری و فناوری کشور خواهد بود و می‌تواند این حوزه را به فرصت‌های ملموس برای رشد تبدیل کند. از این رو باید این توسعه با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.

وی افزود: با این حال در این راستا ضروری است نسبت به سرمایه‌گذاری ارزی در هسته اقتصاد دیجیتال که در سال‌های گذشته با کاهش مواجه بوده، اقدام شود.

وزیر ارتباطات همچنین خواستار حمایت بانک مرکزی و وزارت صمت در این زمینه شد و توضیح داد: بعد از سال‌ها، مزایده باندهای فرکانسی 5G برگزار شد، اما اکنون معطل خرید تجهیزات هستیم که نگاه ویژه مسئولان را می‌طلبد.

وی ورود بخش خصوصی به تحول دیجیتال دولت را شاه‌بیت این تحول دانست و افزود: این موضوع در شورای سران هم مصوب شده و می‌تواند بخشی از چالش دولت را در بخش پرداخت حقوق برای تحول دیجیتال حل کند که ذیل بند «خ» ماده ۱۰۷ برنامه هفتم نیز قرار دارد.

پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ نیز چالش‌های بیان‌شده در این جلسه را در پنج مجموعه قابل دسته‌بندی دانست و خواستار تشکیل کارگروه‌هایی برای پیگیری مسائل مربوط به هر دسته شد.

وی با اشاره به چالش‌های زمان گذر به بانکداری الکترونیکی، اظهار کرد: همواره در برابر پدیده‌های نوظهور در ابتدا شاهد مقاومت و عدم پذیرش هستیم، اما به محض پذیرش، جهش بزرگی رخ می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: موارد مربوط به سازمان را می‌توان پیش از دیگران و در مبانی مقرراتی لحاظ کرد. همچنین می‌توان موضوعاتی را که خارج از توان سازمان برنامه و بودجه است به طور جداگانه دسته‌بندی می‌کنیم و در نشستی با حضور وزیر ارتباطات و رئیس بانک مرکزی، با رئیس‌جمهوری و حتی دیگر سران قوا مطرح ساخت تا زمینه‌ساز حل چالش‌ها و رفع موانع شود.

در ابتدای این نشست مدیران پلتفرم‌های دیجیتال مسائل و چالش‌های خود را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری، زیرساخت، راهبرد امنیتی ملی دیجیتال، نیروی انسانی متخصص، تحریم‌ها، تورم اقتصادی و ورود دستگاه‌های دولتی به بازار مطرح کردند.

انتهای پیام/