۱۱ هزار باتری جدید برای جلوگیری از قطع آنتن تهران نصب شد
به گزارش ایلنا، با توجه به اختلالهای ناشی از قطعی برق در خدمات ارتباطی، حمید خوانساری سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری امروز از نصب باتریهای جدید و تعویض باتریهای فرسوده در دکلهای مخابراتی شهر تهران خبر داد.
سایتهای BTS و مراکز مخابراتی بهطور مستقیم به برق شهری وابستهاند و در زمان قطعی برق تنها از طریق باتریهای پشتیبان فعال میمانند. با این حال، در سالهای گذشته بخش زیادی از این باتریها فرسوده یا کمظرفیت بودند؛ موضوعی که در زمان خاموشیها بهویژه در تابستان منجر به اختلال در سرویس موبایل و اینترنت و افزایش شکایات کاربران شد.
این طرح در دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، باتریهایی که کمتر از یک ساعت تابآوری داشتند در ۲ هزار و ۴۵۰ سایت شناسایی شدند و سپس در گام بعدی، اقدام به تعویض یا اصلاح این سایتها شده است که در مجموع تا به الان هزار و ۵۷۹ سایت اصلاح گردید.
علاوه بر این، نصب ۱۱ هزار و ۱۰۰ باتری جدید نیز در مراکز و سایتهای مخابراتی تهران انجام شده است.