امسال بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند

رییس موسسه بانکداری اسلامی گفت: طبق قانون باید سال جاری طبقه بندی بانک‌ها انجام شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد حیدری، رییس موسسه بانکداری اسلامی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: طبق قانون باید سال جاری طبقه بندی بانک‌ها انجام شود.

وی با بیان اینکه این همایش فرصت‌ خوبی برای بررسی وضعیت بانکداری کشور و هماهنگی با نظام بانکی جهانی است، ادامه داد: بانک محرک اصلی تولید هستند اما در سال‌های گذشته نوسانات اقتصاد کلان و فشار تحریم‌ها توان نظام بانکی را هم محدود کرده است که این روند نیازمند بهبود حاکمیت شرکتی و اصلاح سهامداری است.

حیدری  گفت: در بسیاری از کشورها تنظیم‌گری هوشمند توانسته به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد کمک کند در کشورمان هم توانسته‌ایم با استفاده از تجربه جهانی و نیاز ملی در این مسیر گام برداریم.

وی با تاکید بر ضرورت تعاملات جهانی گفت: به طور قطع عضویت در fart  مسیر تعامل با بانک‌های جهانی را هموار می‌کند و تحریم و عدم عضویت و fatf باعث شده تا از سوییفت محروم باشیم.

