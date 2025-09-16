تولید ۵۰۰ میلیون متر مکعب پساب در استان تهران/ تامین آب صنعت استان دائمی می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن اردکانی در مراسم افتتاح و بهره برداری تامین آب نیروگاه سیکل ترکیبی پرند از محل پساب تصفیه شده و افزایش توان واحدهای گازی به طرفیت ۹۰ مگاوات با بیان اینکه علیرغم اینکه در پنجمین سال خشکسالی قرار داریم امسال در شهرستان های بهارستان و رباط کریم مشکل آب نداشتیم،، اطهار داشت: در ۱۲ ماه امسال هزار لیتر بر ثانیه از سایر منابع آب را تامین و سال خوبی را سپری کردیم.

وی افزود: با توجه به تغیبر اقلیم و منابع محدود آب؛ موضوع بازچرخانی پراهمبت می شود.

مدیر عامل آبفای تهران با بیان اینکه طی ببش از سه دهه صنعت آب و فاضلاب کشور رو‌ به جلو حرکت می کند و پیشروتر از آنانی که ادعای حل مشکل آب ابران را دارند، در حال توسعه هستیم، گفت: در حال حاضر ۵۰۰ میلیون متر مکعب در استان تهران پساب تولید می کنیم و از این میران ۴۵ میلیون متر مکعب به مصرف صنایع، ۳۶ میلیون متر مکعب فضای سبز و مابقی به مصرف کشاورزی می رسد که البته برخی کشاورزان حقابه دارند.

وی با بیان اینکه با آب منطقه ای تفاهمنامه واگذاری ۹۰ میلیون متر مکعب پساب به امضا رسانده ایم، خاطرنشان کرد؛ هر قدر صنایع آب را حذف کنند پساب در اختیارشان قرار داده می شود،

اردکانی با بیان اینکه ۲ تصفیه خانه آماده بهره برداری داریم، افزود: یکی از تصفیه خانه ها در رباط کریم است که ظرف یک و نیم سال گذشته ۶۰ درصد پیشرفت دارد و بودجه آن از محل ماده ۵۶ به میزان ۵۵ میلیارد تومان دریافت شده در کل در پروژه رباط کریم ۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده و آماده افتتاح است و از این محل ۶ میلیون متر مکعب پساب قابل واگذاری داریم.

وی ادامه داد: مدول ۲ تصفیه خانه پرند نیر ۲ ماه دیگر افتتاح می شود و از این محل نیز ۱۰ میلیون متر مکعب پساب خواهیم داشت.

مدیر عامل آبفای استان تهران با بیان اینکه نیروگاه پرند مپنا ۲۰ لیتر بر ثانیه پساب دریافت می کند ، گفت: نیروگاه رودشور هم با اجرای ۸ کیلومتر خط پساب دریافت خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه در کل استان تهران ۱۰ تصفیه خانه وارد مدار بهره برداری می شود، یادآور شد: تصفیه خانه پرند و رباط کریم ظرف ۲ ماه آینده افتتاح می شوند.

وی تاکید کرد: مجموعا ۱۳۱ میلیون متر مکعب به ظرفیت پساب استان تهران اضافه خواهد شد که ۲۲ میلیون متر مکعب مربوط به دو شهر رباط کریم و بهارستان است

اردکانی پساب را پایدارترین منبع برای تامین نیاز آبی صنعت دانست و گفت: ۶۳۰ میلیون متر مکعب پساب جهش خوبی برای تامین دائمی نیاز آب صنعت و آبیاری فضای سبز خواهد بود.

انتهای پیام/