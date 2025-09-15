به گزارش ایلنا، در فصل بهار 1404 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 37.2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (30.0 درصد) 7.2 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص کل

در فصل بهار1404 شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران 3963.7 می‌باشد که نسبت به فصل قبل 22.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل 49.7 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 37.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار 1404 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 22.3 درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (11.7درصد) 10.6 واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 38.1 درصد مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» می­باشد، و کمترین تورم فصلی با 3.0 درصد مربوط به گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » می­باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1404 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 49.7 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (37.9 درصد) 11.8 واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 73.7 درصد مربوط به گروه اجرایی « گچ و گچکاری» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 23.5 درصد مربوط به گروه اجرایی « شیشه » می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با 57.6 درصد مربوط به گروه اجرایی« گچ و گچکاری » و کمترین تورم با 21.2 درصد مربوط به گروه « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (بهار 1404)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به 5265.4 رسیده است که نسبت به فصل قبل 38.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 66.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 49.8 درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به 4858.7 رسیده است که نسبت به فصل قبل 20.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 73.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 57.6 درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3739.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 17.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 48.8 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 42.3 درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3856.8 رسیده است که نسبت به فصل قبل 16.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 47.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 41.8 درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3999.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 22.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 60.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 41.2 درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3115.5 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.3 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 21.2 درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به 4624.1 رسیده است که نسبت به فصل 27.5 درصد افزایش داشته است. و نسبت به فصل مشابه سال قبل 57.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 31.2 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به 4872.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 15.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 63.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 36.5 درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 4841.5 رسیده است که نسبت به فصل قبل 13.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 44.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 33.7 درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 5380.6 رسیده است که نسبت به فصل قبل 12.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 39.4 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 31.0 درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به 5176.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 16.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 29.4 درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به 4756.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 9.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 43.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 33.7 درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 5512.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 6.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 28.3 درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به 3575.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 5.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 23.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 17.2 درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به 2926.8 رسیده است که نسبت به فصل قبل 37.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 50.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 46.9 درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج متوسط قیمت آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی بهار 1404:

طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال 1365 به‌صورت شش‌ماهه در سطح شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. از تابستان 1400 این طرح بصورت فصلی اجرا می­شود. دراین آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع‌‌آوری می‌‌شود.

