تضمین سلامت و کیفیت مرغ عرضه شده در مراکز مجاز

تضمین سلامت و کیفیت مرغ عرضه شده در مراکز مجاز
کد خبر : 1686100
رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جریان بازدید از یک واحد کشتارگاهی طیور در شهرستان مهاباد، از تشدید نظارت‌های بهداشتی بر زنجیره تولید گوشت مرغ خبر داد و بر تضمین سلامت و کیفیت این محصول برای مصرف‌کنندگان تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور به همراه مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان شهرستانی، در ساعات پایانی روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ از یکی از واحد‌های کشتارگاهی طیور در شهرستان مهاباد بازدید کرد.

وی هدف از این بازدید را بررسی دقیق روند تولید و فرآوری گوشت مرغ و اطمینان از رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و استاندارد‌های دامپزشکی عنوان کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت سلامت و بهداشت عمومی جامعه، اظهار داشت: سازمان دامپزشکی کشور با جدیت تمام، نظارت‌های خود را بر تمامی مراحل تولید گوشت مرغ، از مزرعه تا سفره، تشدید کرده است تا مصرف‌کنندگان از سلامت و کیفیت این محصول اطمینان خاطر داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان آذربایجان غربی در تولید گوشت مرغ با کیفیت در سطح کشور، بر لزوم حفظ و ارتقای این جایگاه تاکید کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از تلاش‌های کارکنان دامپزشکی در راستای حفظ سلامت دام و طیور و تضمین سلامت غذای جامعه قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: گوشت‌های مرغ عرضه شده در مراکز مجاز، تحت نظارت بهداشتی و شرعی سازمان دامپزشکی قرار دارند و عاری از هرگونه عوامل بیماری‌زا هستند.

رفیعی‌پور از مردم خواست تا با اطمینان خاطر از این مراکز خرید کنند و به شایعات و اخبار غیرموثق توجه نکنند.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور برای حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه انجام شد و نشان از عزم جدی این سازمان برای مقابله با هرگونه تهدید علیه سلامت غذایی شهروندان دارد.

