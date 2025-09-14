خبرگزاری کار ایران
حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با راه‌اندازی سرویس برخط استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی به افراد، اعتبار مالیاتی آنها را با کمک سامانه مؤدیان مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

به گزارش ایلنا از سازمان امور مالیاتی، محمد قانع‌پسند فومنی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: زمانی که بانک‌ها می‌خواهند به افراد تسهیلات ارائه دهند، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان توسط افراد صادر شده ملاک قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه این امر در راستای تکمیل پایگاه داده مصرّح در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در حوزه معاملات صورت گرفته افزود: بانک‌ها زمانی که می‌خواهند اعتبار مالی برای افراد منظور کنند از اطلاعات این سامانه بهره می‌گیرند.

قانع‌پسند فومنی خاطرنشان کرد: بیش از دو ماه است که این وب‌سرویس در اختیار بانک‌ها قرار گرفته تا با استفاده از آن بتوانند صورتحساب الکترونیکی افراد متقاضی را جهت پرداخت تسهیلات استعلام کنند.

