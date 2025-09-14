حساب‌های اشخاص در سامانه مؤدیان، ملاک اعطای وام بانکی شد

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با راه‌اندازی سرویس برخط استعلام صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بانکی به افراد، اعتبار مالیاتی آنها را با کمک سامانه مؤدیان مورد ارزیابی قرار می‌دهند.