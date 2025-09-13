خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه مرغ استان‌های معین در تهران با قیمت مصوب

عرضه مرغ استان‌های معین در تهران با قیمت مصوب
کد خبر : 1685244
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: در راه تامین امنیت غذایی کشور با هیچ متخلفی مماشات نخواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی گفت: براساس مصوبات وزارت جهاد کشاورزی، روزانه درصدی از مرغ مورد نیاز استان تهران از طریق زنجیره های تولید و کشتارگاه های استان های معین از جمله  استان گیلان تامین و به میادین تره بار مرکزی ارسال می شود.

وی افزود: با توجه به رصد و پایش عرضه مرغ در شبکه های توزیع، تخلفات عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و عدم درج قیمت شناسایی و گزارش های بازرسی  برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

باقری شربیانی گفت: محموله های مرغ ارسالی از استان های معین به استان تهران، پس از تخلیه در سامانه های مرکزی تره بار بهمن و تره بار پیروزی، زیر نظر بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و با قیمت مصوب عرضه می شود.

وی گفت: علاوه بر برخورد با کشتارگاه‌های متخلف، با متخلفان فروش مرغ زنده هم برخورد و گزارش بازرسی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

باقری شربیانی تصریح کرد: طرح تشدید نظارت بر عرضه مرغ در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

آغاز نظارت و بازرسی بر توزیع مرغ گرم در میادین تهران

بنابراین گزارش، نظارت و بازرسی بر توزیع مرغ گرم در میادین تره بار تهران آغاز شده است.

امروز بازرسی از واحدهای عرضه مرغ گرم در میادین و سطح شهر تهران به صورت مستمر توسط بازرسین مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و با حضور معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت متبوع ادامه دارد و در  همین  راستا نسبت به برخورد قاطع  با واحدهای متخلف عرضه مرغ (گرانفروشی ، عرضه خارج از شبکه و...) و معرفی متخلفین به مراجع تعزیراتی اقدام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی