به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی گفت: براساس مصوبات وزارت جهاد کشاورزی، روزانه درصدی از مرغ مورد نیاز استان تهران از طریق زنجیره های تولید و کشتارگاه های استان های معین از جمله استان گیلان تامین و به میادین تره بار مرکزی ارسال می شود.

وی افزود: با توجه به رصد و پایش عرضه مرغ در شبکه های توزیع، تخلفات عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی و عدم درج قیمت شناسایی و گزارش های بازرسی برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

باقری شربیانی گفت: محموله های مرغ ارسالی از استان های معین به استان تهران، پس از تخلیه در سامانه های مرکزی تره بار بهمن و تره بار پیروزی، زیر نظر بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و با قیمت مصوب عرضه می شود.

وی گفت: علاوه بر برخورد با کشتارگاه‌های متخلف، با متخلفان فروش مرغ زنده هم برخورد و گزارش بازرسی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می شود.

باقری شربیانی تصریح کرد: طرح تشدید نظارت بر عرضه مرغ در سراسر کشور تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

آغاز نظارت و بازرسی بر توزیع مرغ گرم در میادین تهران

بنابراین گزارش، نظارت و بازرسی بر توزیع مرغ گرم در میادین تره بار تهران آغاز شده است.

امروز بازرسی از واحدهای عرضه مرغ گرم در میادین و سطح شهر تهران به صورت مستمر توسط بازرسین مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و با حضور معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت متبوع ادامه دارد و در همین راستا نسبت به برخورد قاطع با واحدهای متخلف عرضه مرغ (گرانفروشی ، عرضه خارج از شبکه و...) و معرفی متخلفین به مراجع تعزیراتی اقدام شده است.

