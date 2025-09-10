بازسازی نیم میلیون خانه در برنامه هفتم

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی «ارزیابی مشوق‌های کالبدی» با محوریت بازنگری بسته‌های تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد برگزار شد.

مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به سابقه این موضوع، گفت: از پایان برنامه سوم توسعه تاکنون، نوسازی بافت‌های فرسوده یکی از دغدغه‌های همیشگی برنامه‌های ملی پیشرفت بوده است. حالا با ورود به برنامه هفتم، نیم میلیون واحد مسکونی بر روی میز تصمیم‌گیران و در دستور اقدام قرار گرفته؛ رقمی که می‌تواند به کاهش سالانه ۲۰ درصد از وسعت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری منجر شود.

وی یادآوری کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۶، شهرداری‌ها موظف به ارائه ۵۰ درصد تخفیف در صدور پروانه ساخت بافت‌های فرسوده شده‌اند.

روستا با تاکید بر اینکه مشوق‌های فعلی نیازمند بازنگری جدی است، توضیح داد: بسته ۱۹ بندی سیاست‌های تشویقی که سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ شد، باید با هدف افزایش کیفیت زندگی ساکنان این مناطق دوباره بررسی و بازنگری شود.

روستا تأکید کرد: باید بدانیم در کدام مناطق اقدام انفرادی موفق بوده و کجا باید به سمت بلوک‌سازی برویم. منابع دولتی محدودند و باید بیشترین اثر را داشته باشند.

در ادامه این نشست، نمایندگان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شهرداری‌های تبریز، اصفهان و مشهد نیز از تجربیات خود در اجرای سیاست‌های تشویقی گفتند و نقاط قوت و ضعف موارد ارایه شده را بررسی کردند.

سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران، نیز انتقال تجارب موفق میان شهرها را کلید شتاب‌بخشی به نوسازی دانست و گفت: هیچ شهری مسیر نوسازی را از صفر آغاز نمی‌کند؛ باید از یادگیری جمعی استفاده کنیم.

این نشست به همت دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد؛ رویدادی که شاید بتوان آن را آغاز جراحی واقعی بسته‌های تشویقی نوسازی دانست.

