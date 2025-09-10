خبرگزاری کار ایران
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور خبر داد:

۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سیستمی شدند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از حسابرسی و قطعی سازی سیستمی ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور، گفت: در سال‌های گذشته، بخش عمده اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی، توسط ماموران مالیاتی بررسی می‌شد اما اکنون، تمامی اظهارنامه‌های این بخش به تعداد ۹۲۵ هزار و ۱۳۶ مورد به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت ماموران مالیاتی، حسابرسی و قطعی شده است.

وی افزود: در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، خوداظهاری تعداد ۱۱۶ هزار و ۱۵۶ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد اجاره سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی با عنایت به بررسی‌های سیستمی، بدون ریسک تشخیص و مورد قبول واقع و اوراق قطعی آن‌ها صادر و ابلاغ شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در اجرای مقررات ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مذکور، تعداد ۸۰۸ هزار و ۹۸۰ مورد از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی که پس از بررسی در اجرای ماده ۹۷ قانون فوق دارای ریسک تشخیص داده شده بود، به‌صورت سیستمی و بدون بررسی توسط مأموران مالیاتی، حسابرسی و برگ تشخیص مالیاتی آن‌ها صادر و به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شد.

سبحانیان در پایان تاکید داشت: در سال‌های گذشته قسمت عمده ای از اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری اشخاص حقیقی در قالب حسابرسی اداری و میدانی توسط ماموران مالیاتی حسابرسی می‌شد که با سیستمی شدن آن، از ظرفیت زمانی ماموران مالیاتی در حسابرسی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی و مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای رسیدگی استفاده خواهد شد.

 

