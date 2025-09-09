به گزارش خبرنگار ایلنا، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در نود و هشتمین نشست این کمیته که امروز در اتاق بازرگانی ایران با دستور بررسی تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی برگزار شد، گفت: امروز در جلسه، بحث رسیدگی به وضعیت تجاری بود که در حادثه بندر شهید رجایی کالاهایشان از بین رفته بود.

وی افزود: متاسفانه هیچ گونه اقدام خاصی در رابطه با تامین خسارت نشده بود. طبق گزارش‌ها، مشخص شد که متاسفانه ما با وجود سامانه‌های متعددی که داریم، اطلاعات جامع و کاملی از این میزان که چقدر کالا ثبت سفارش شده و چقدر ثبت سفارش نشده بوده، میزان ارز دریافتی و زمان انتظار ارز و... موجود نیست. هر دستگاهی خودش یکسری اطلاعات غیر منسجم و عملیاتی نشده دارد.

کاشفی ادامه دارد: از آن طرف تعهدات ارزی تجار سررسید شده است و نتوانسته‌اند خسارت ها را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه مجموعه این عوامل باعث شده که تجار به موقع به تهداتشان عمل نکنند، گفت: با اطلاعات سازمان توسعه تجارت قرار است همه اطلاعات در یک جا متمرکز شود. دوم، قرار شد درخواستی را به سران سه قوه که یک مرجع تصمیم‌گیری هستند، ارائه کنیم که همه دستگاه‌ها موظف به اجرا باشند چون دستگاه‌های زیادی در این بخش ذی نفع هستند و موظف شوند که دستورات آن مرجع ملی را انجام بدهند.

