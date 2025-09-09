ثبت سفارش واردات ۴۰ هزار تن دام زنده برای تنظیم بازار گوشت
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش واردات ۴۰ هزار تن دام زنده خبر داد و اعلام کرد: نیمی از این میزان وارد کشور شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید حسنی مقدم اظهار داشت: به منظور تنظیم بازار گوشت و تأمین نیاز مصرفکنندگان، ثبت سفارش واردات ۴۰ هزار تن دام زنده در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون ۲۰ هزار تن آن ثبت سفارش شده و واردکنندگان فرایند اجرایی آن را آغاز کرده اند.
وی افزود: این اقدام بخشی از برنامه جامع دولت برای کنترل قیمتها و افزایش عرضه گوشت قرمز در بازار است.
حسنی مقدم توضیح داد که مرحله دوم ثبت سفارش واردات گوشت قرمز نیز از ۱۵شهریورماه آغاز شده است و شامل ۴۵ هزار تن گوشت منجمد گوساله و گوسفند، ۳۰ هزار تن گوشت گرم گوساله و ۲۰ هزار تن گوشت گرم گوسفند خواهد بود؛ این موارد علاوه بر ثبت سفارش های قبلی است که فرایند واردات آن درحال انجام است.
به گفته وی، واردات دام پایه پرواری و کشتار عمدتاً از مرزهای شرقی کشور انجام میشود که با توجه به نزدیکی جغرافیایی، هزینه حملونقل ، زمان تأمین ان را کاهش میدهد.
سرپرست دفتر بازرگانی داخلی و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: هدف اصلی از این سیاست، تأمین بهموقع نیازهای بازار و جلوگیری از نوسان قیمتها است تا هم مصرفکننده و هم تولیدکننده متضرر نشوند.
حسنی مقدم در پایان اظهار امیدواری کرد با اقدامات انجام شده، واردات سرعت خواهد گرفت و پیشبینی میشود با اجرای کامل این برنامه، تعادل قابلتوجهی در بازار گوشت قرمز کشور ایجاد شود.