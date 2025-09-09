به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگران در اولویت دولت نیستند و فراموش شده‌اند، گویی دولتمردان ما را نمی‌بینند. ما قبلا برای دریافت برنج و مرغ به تعاونی محل کارمان مراجعه می‌کردیم؛ اما آنجا نیز خالی است و هر بار از مسئولش سوال کردیم، گفت دولت یک سال است که به ما سهمیه تنظیم بازاری نمی‌دهد. آیا دولتمردان سری به فروشگاه‌های ما می‌زنند؟ نمی دانند صرفا کارگران خریدار این کالاها در تعاونی ما هستند؟» این سخنان یکی از کارگران «شرکت دارویی لقمان» است که در گفت‌وگو با ایلنا از عدم توزیع کالاهای اساسی اعم از مرغ، گوشت، شکر و برنج در تعاونی این شرکت گلایه داشت.

کارگران از اولویت دولت خارج شدند

رضا وفائی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران نیز در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه کارگران و اقشار نیازمند ازسوی دولت برای دریافت کالاهای اساسی هدف‌گذاری نشده‌اند، گفت: دولت برای اینکه کالاهای اساسی به دست کارگران برسد، می‌توانست از شبکه تعاونی‌ها استفاده کند؛ اما نکرد و تعاونی‌ها در دولت چهاردهم مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.

وی در مورد ضرورت و نیاز کارگران به دریافت کالاهای تنظیم بازار، گفت: تعاونی‌ها در ایران شبکه‌ای هستند که برای جامعه هدف مشخص اعم از فرهنگیان، کارگران، کارمندان، مرزنشینان، روستاییان و... سازمان یافته اند تا دست این گروه‌های حساس از حداقل‌های زندگی خالی نماند.

رانت پنهان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع کالاهای اساسی

به گفته معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، یکی از مهم‌ترین مزیت شبکه تعاونی‌ها این است که برای اقشار خاصی تعریف شده‌اند که اگر حاکمیت بخواهد آن گروه‌ها و شبکه‌های خاص را هدف‌گذاری کند، به راحتی می‌تواند از این بستر استفاده کند زیرا تعاونی‌ها سازمان‌یافته است.

وفائی یگانه در مورد رانت پنهان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع کالاهای اساسی، گفت: شاهد هستیم که با توزیع کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این کالاها سر از کف خیابان و مغازه‌ها درمی‌آورد تا با قیمت بالاتر به دست مصرف‌کننده برسد.

وی با اشاره به عدم نظارت صحیح بر توزیع این کالاها در فروشگاه‌ها، گفت: اگر این کالاها در تعاونی‌ها توزیع می‌شد تا به گروه‌های هدف‌گذاری‌شده برسد جریان متفاوت بود زیرا تعاونی‌ها توسط خود اعضا نظارت می‌شوند یعنی افرد برای تامین نیاز خود، یک تعاونی و واحد بازرگانی تشکیل داده‌اند و بر کار خود نظارت دارند زیرا ماموریتشان خدمت به جامعه هدف خودشان است.

انحراف در توزیع کالاهای اساسی

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران به ضرورت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: اگر کالاهای اساسی به جامعه مشخص یعنی کارگران و قشر ضعیف جامعه نرسد، چه کسی جز کارگران ضرر می‌کنند؟

وفائی یگانه با اشاره به عدم انحراف توزیع کالاهای اساسی در تعاونی‌ها، گفت: یکی از مزایای تعاونی‌ها این است که در صورت توزیع کالاهای اساسی در آنها، شاهد انحراف آنها نخواهیم بود. به طور مثال، تعاونی‌های نیروهای مسلح در پایگاه‌های نظامی و شهرک‌های نظامی، تعاونی کارگری در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تعاونی‌های فرهنگیان در مراکز آموزشی هستند. بنابراین، میزان انحراف کالاها کاهش می‌یابد زیرا تعاونی‌ها خود نظارت هستند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت در زمان توزیع کالاهای اساسی به ویژه الان که بحث کالابرگ را داریم و مخاطب آن اقشار ضعیف هستند، از شبکه تعاون برای توزیع کالای اساسی استفاده نمی‌کند و تعاونی‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. کالاهای اساسی در حال حاضر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود که هیچ گونه هدف‌گذاری برای آن نیست؛ یعنی شما نمی‌دانید مصرف‌کننده این فروشگاه زنجیره‌ای کیست و نظارتی روی آنها نیست.

