خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لزوم نقش‌آفرینی کیش به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال

لزوم نقش‌آفرینی کیش به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال
کد خبر : 1683105
لینک کوتاه کپی شد.

دوازدهم مرداد خبر آمد «کیش در آستانه بازتعریف نقش خود به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال» است.

 ایلنا؛ اجرای سند اقتصاد دیجیتال و ایجاد بسترهای ویژه برای سرمایه‌گذاران کلان در کیش طی سال‌های آینده این منطقه را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های فناوری و تحول اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد ضمن آنکه  سند اقتصاد دیجیتال برای مناطق آزاد در حال تدوین است و دانشگاه صنعتی شریف مسئولیت آن را بر عهده دارد و  این سند در کنار سند تحول کشور که شامل مسائل مالیاتی نیز هست، تکمیل خواهد شد، اینها سخنان رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد در بیست‌ودومین نشست شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش  بود.

آنچه مسلم است ورود کیش به دنیای اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت غیرقابل انکار است. تغییر چهره مشاغل و به تبع آن، تغییر فرم و ماهیت سرمایه‌گذاری در دنیای تجارت امروز که بسیاری از کسب‌وکارها در بستر فضای مجازی و آنلاین شکل می‌گیرند، بازار کار بنادر دنیا و قطب‌های تجاری کشورهای جهان را تغییر داده است. ایران نیز نمی‌تواند خود را از این فضا دور نگه دارد. 

جزیره کیش و اساساً مناطق آزاد اقتصادی کشور برای اینکه بتوانند در دنیای امروز رقابت کنند و همپای غول‌های جهان امروز در عرصه بنادر و تجارت آزاد، از بندر شانگهای گرفته تا ابوظبی و امارات، پیش بروند، نه تنها باید به عرصه اقتصاد دیجیتال ورود کنند بلکه بایستی قانون‌گزاری و بسترسازی برای اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال را در دستور کار قرار دهند.

 تهیه اسناد قانونی و مصوبات برای تجارت دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان، یک الزام غیرقابل اغماض در دنیای امروز است و امید می‌رود، جزیره زیبای کیش، پیشروی مناطق آزاد کشور در این عرصه باشد و خیلی زود با تهیه زیرساخت‌ها و اسناد قانونی راهنما، به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال کشور معرفی شود.

مرتضی بلوکی

کارشناس رسانه

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی