ایلنا؛ اجرای سند اقتصاد دیجیتال و ایجاد بسترهای ویژه برای سرمایه‌گذاران کلان در کیش طی سال‌های آینده این منطقه را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های فناوری و تحول اقتصادی کشور تبدیل خواهد کرد ضمن آنکه سند اقتصاد دیجیتال برای مناطق آزاد در حال تدوین است و دانشگاه صنعتی شریف مسئولیت آن را بر عهده دارد و این سند در کنار سند تحول کشور که شامل مسائل مالیاتی نیز هست، تکمیل خواهد شد، اینها سخنان رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد در بیست‌ودومین نشست شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش بود.

آنچه مسلم است ورود کیش به دنیای اقتصاد دیجیتال، یک ضرورت غیرقابل انکار است. تغییر چهره مشاغل و به تبع آن، تغییر فرم و ماهیت سرمایه‌گذاری در دنیای تجارت امروز که بسیاری از کسب‌وکارها در بستر فضای مجازی و آنلاین شکل می‌گیرند، بازار کار بنادر دنیا و قطب‌های تجاری کشورهای جهان را تغییر داده است. ایران نیز نمی‌تواند خود را از این فضا دور نگه دارد.

جزیره کیش و اساساً مناطق آزاد اقتصادی کشور برای اینکه بتوانند در دنیای امروز رقابت کنند و همپای غول‌های جهان امروز در عرصه بنادر و تجارت آزاد، از بندر شانگهای گرفته تا ابوظبی و امارات، پیش بروند، نه تنها باید به عرصه اقتصاد دیجیتال ورود کنند بلکه بایستی قانون‌گزاری و بسترسازی برای اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال را در دستور کار قرار دهند.

تهیه اسناد قانونی و مصوبات برای تجارت دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان، یک الزام غیرقابل اغماض در دنیای امروز است و امید می‌رود، جزیره زیبای کیش، پیشروی مناطق آزاد کشور در این عرصه باشد و خیلی زود با تهیه زیرساخت‌ها و اسناد قانونی راهنما، به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال کشور معرفی شود.

مرتضی بلوکی

کارشناس رسانه

انتهای پیام/