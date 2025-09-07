خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی/ گندم روسی در راه ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی اعم از گندم، شکر، برنج و روغن خوراکی در کشور، گفت: با تدابیری که برای اختلاط گندم داخلی و وارداتی اندیشیده‌ایم، آرد با استاندارد ۱۰۳ یا همان آرد مرغوب، تحویل نانوایی‌ها شود.

سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور، گفت: ذخایر کالاهای اساسی کشور وضعیت خوبی دارد و مشکلی در این زمینه نداریم. 

تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی روغن سرخ‌کردنی در فروشگاه‌ها

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، وضعیت ذخایر روغن خوراکی را نیز مطلوب دانست و گفت: در حال حاضر می‌بینید که تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی روغن سرخ‌کردنی برخی برندها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و این نشان از وفور کالا در بازار دارد. 

راد، به بازار شکر نیز اشاره کرد و گفت: شکر داخلی و وارداتی در بازار به‌وفور موجود است و هیچ کمبود و کسری در مورد این محصول در بازار نمی‌بینید. 

تامین آرد مرغوب برای نانوایی‌های کشور 

معاون وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت ذخایر گندم در کشور نیز اشاره کرد و گفت: گندم مورد نیاز کشور نیز تا پایان سال تامین است و تدابیری برای گندم اندیشیده‌ایم تا اختلاط گندم تولید داخل با گندم وارداتی انجام شود. در همین راستا، برای اختلاط گندم در راستای تامین ذخایر استراتژیک نیز از روسیه خرید انجام داده‌ایم و این محموله‌ها در راه ایران هستند. 

راد با بیان اینکه با این تدابیر، استاندارد ملی ۱۰۳ یا همان آرد گندم باکیفیت تامین خواهد شد، ادامه داد: با این تدابیر، آردی که تحویل نانوایی‌هایی کشور می‌شود، آرد مرغوب خواهد بود.

وی به  پرداخت مطالبات گندمکاران نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده که نسبت به  ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر بی‌سابقه است. 

